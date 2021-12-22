味王衰用劣質油做調理包泡麵 法院判頂新要賠918萬元

味王公司向頂新製油公司購買「香豬調和油」製作調理包、泡麵醬包等，未料油品2014年被查獲使用動物用飼料油，害公司產品被要求全面下架回收，導致損失941萬餘元，台北地方法院更一審今判頂新要賠償味王918萬餘元，可上訴。

味王提告主張，公司向頂新購買香豬調和油，製作成天廚咖哩醬調理包、辣味燻雞風味拌麵、京御滿堂紅燒牛肉泡麵油包等產品，未料香豬調和油2014年10月被查獲使用動物用飼料油，經衛生福利部判定為問題油品，導致公司遭主管機關要求下架回收所有產品。

味王指出，公司為挽回商譽，無條件接受消費者和廠商退貨，並銷毀回收、庫存的商品，共損失941萬9876元，提告要求頂新應應賠償全數金額。

頂新抗辯，味王2014年9月間購買的香豬調和油只有71.5桶，且出售油品時均符合當時科技、專業標準，並未存有瑕疵，且味王沒有舉證證明購買香豬調和油用來製作相關產品，也沒有舉證受損範圍和金額，請求法官駁回訴訟。