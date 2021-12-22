國定古蹟嘉義舊監活化中 蔡清祥期許：變矯正博物館

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

法務部爭取國定古蹟、木造嘉義舊監改造經費，部長蔡清祥上周偕同文化部長李永得現地勘察，嘉義市長黃敏惠到場致意；蔡清祥今天表示，看嘉義舊監可見證獄政史的現在、過去與未來，希望將來變成矯正博物館。

嘉義舊監深具歷史脈絡、日式建築的風貌，適合向後人述說歷史；舊監創建於1919年，1922年正式啟用，1947年改稱嘉義監獄，1994年搬遷到嘉義縣鹿草鄉後，舊監逐漸減少收容人，現已清空，蛻變為在地景點。

蔡清祥說，嘉義舊監的宿舍經市府整修煥然一新，園區成為法治、人權教育的文化資產，提供各界辦理反毒活動、攝影展，最近當成2021年全國設計展的主場館，未來會規畫展售全國教化商品。

矯正署表示，舊監自2011年完成第一階段古蹟本體工程修復，賦予新的生命力，就已修復的區域採定時志工導覽方式開放參觀，不屬於指定古蹟的之附屬建物如營繕倉庫、炊場等，則未在2011年修繕範圍，造成園區景觀不一致，也形成空間難以活用的缺憾。

2019年7月24日，法務部與嘉義市政府達成中央與地方合作的共識，由法務部編列預算修繕舊監園區，市府修復舊監宿舍群，再由法務部辦理後續活化、再利用。

法務部說，歷經2年努力，舊監修復及再利用計畫經文化部審議原則通過，2022年起可依計畫進行修繕工程。

法務部說，舊監現在由法務部、矯正署、嘉義監獄結合文化部、地方政府資源持續辦理大型活動，成功吸引高達5500人次到場參與，透過活動舉辦，將挹注嘉義舊監多元的文化活力。

蔡清祥期許嘉義舊監變矯正博物館。記者王聖藜／攝影
蔡清祥期許嘉義舊監變矯正博物館。記者王聖藜／攝影

法務部

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