被爆和3寶媽上摩鐵 「御用小生」馮光榮判賠10萬

馮光榮否認勾搭郭姓人妻，稱自己「只是想幫助朋友」，今民事宣判他需賠償10萬元。記者柯毓庭／攝影

56歲的馮光榮曾在1990年代演過多齣瓊瑤劇，號稱「御用小生」，是馬妞馬維欣前夫。但日前他遭許姓男子爆料勾搭他的前妻郭女開房，提告民事求償100萬元。新北地院今天宣判，判決馮光榮需賠償許男新台幣10萬元。

許男爆料，他與郭女結婚十幾年，育有3名兒女，去年間他卻在郭的手機中發現其與馮光榮的曖昧對話如「妳好漂亮」、「好可惜呀，這麼早結婚 」等，才知道妻子竟與馮光榮外遇，指控兩人在去年8月間曾到新北市中和區一間摩鐵幽會，另外也曾在馮光榮的住所發生兩次性行為，兩人也因此於今年初離婚。

馮光榮在庭訊中反駁表示，他與郭女是在網路認識的，因郭女常向他訴苦被家暴、恐嚇，他是勸對方多為孩子，不要離婚，那次去摩鐵是怕郭女想不開，才會過去，堅決否認郭女曾到他家過夜。

許男委任律師則質疑，馮光榮坦承自己到摩鐵與已婚郭女見面，非公開場合、不符常情，亦已逾越一般正常朋友往來範圍，侵害許男配偶權。

新北地院民事庭今開宣判庭，判決馮光榮需賠償許男10萬元。許男受訪說這筆錢「是髒的」，他無法接受，一毛錢都不要，會再加碼10萬元捐出去，認養育幼院裡因父母外遇離異的孩子，「提告只是為自己和三個孩子討公道」，並表示他會再對前妻提告。