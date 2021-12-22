最美博士許藍方否認當小三 元配要醫師老公出庭作證

許藍方。圖／聯合報系資料照片

有「最美博士」稱號的許藍方爆出和已婚醫師康鈞尉搞外遇，更曝光鹹濕對話「今天一直濕濕」等；許二度發聲明否認不倫，反指康長期騷擾、糾纏。康的劉姓妻子提告向許藍方求償300萬元，台北地方法院今開庭，雙方皆委任律師出庭，仍採不公開審理，但據悉劉女聲請傳喚康出庭作證。

據了解，法院訴訟前，劉女和許藍方曾調解過，但雙方條件差距過大，劉女希望許藍方公開道歉，但未獲對方同意，且許藍方至今沒有坦承發生婚外情，雙方直接進入訴訟。台北地院今第二度開庭，劉女律師聲請傳喚康鈞尉出庭作證，法院諭知明年1月26日再開庭。

許藍方是台北醫學大學護理學博士，因常上節目暢談性愛話題而闖出知名度；她今年8月被媒體報導和醫師康鈞尉外遇，且雙方對話內容也外流，包括2人不僅互稱寶貝，許藍方還傳自己的裸身性感照給康。

媒體報導，許藍方向康鈞尉說「今天一直濕濕，（衣服）是很方便扒開，但現在綁很緊」，還意有所指「愛很濃但不要溢出來，我們要安全的性和愛」，對話相當露骨。

許藍方事後二度發聲明否認外遇，且表示周刊報導不屬實，指出未與已婚男醫師有身體接觸、未介入他人家庭、刊出的LINE訊息並非事實全貌，並反控康透過各方式發訊息騷擾。

康鈞尉則承認外遇，澄清許指控他因憂鬱症接受諮商、糾纏並非事實，並向家人道歉，未來會以家庭為重，尊重妻子所有決定；康妻也發聲明指出，丈夫已經回歸家庭、修補裂痕，她則和許藍方聯繫卻未獲正面回應，「想到對方半夜傳給先生的私密照片及露骨對話，皆讓我輾轉反側，夜不成眠」，並稱丈夫和許藍方之間的外遇證據相當完整，已委託律師提訴訟。