快訊

俄國恫嚇開戰？美俄「烏克蘭大戰」能源大亂風險升級

最美博士許藍方否認當小三 元配要醫師老公出庭作證

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

許藍方。圖／聯合報系資料照片
許藍方。圖／聯合報系資料照片

有「最美博士」稱號的許藍方爆出和已婚醫師康鈞尉搞外遇，更曝光鹹濕對話「今天一直濕濕」等；許二度發聲明否認不倫，反指康長期騷擾、糾纏。康的劉姓妻子提告向許藍方求償300萬元，台北地方法院今開庭，雙方皆委任律師出庭，仍採不公開審理，但據悉劉女聲請傳喚康出庭作證。

據了解，法院訴訟前，劉女和許藍方曾調解過，但雙方條件差距過大，劉女希望許藍方公開道歉，但未獲對方同意，且許藍方至今沒有坦承發生婚外情，雙方直接進入訴訟。台北地院今第二度開庭，劉女律師聲請傳喚康鈞尉出庭作證，法院諭知明年1月26日再開庭。

許藍方是台北醫學大學護理學博士，因常上節目暢談性愛話題而闖出知名度；她今年8月被媒體報導和醫師康鈞尉外遇，且雙方對話內容也外流，包括2人不僅互稱寶貝，許藍方還傳自己的裸身性感照給康。

媒體報導，許藍方向康鈞尉說「今天一直濕濕，（衣服）是很方便扒開，但現在綁很緊」，還意有所指「愛很濃但不要溢出來，我們要安全的性和愛」，對話相當露骨。

許藍方事後二度發聲明否認外遇，且表示周刊報導不屬實，指出未與已婚男醫師有身體接觸、未介入他人家庭、刊出的LINE訊息並非事實全貌，並反控康透過各方式發訊息騷擾。

康鈞尉則承認外遇，澄清許指控他因憂鬱症接受諮商、糾纏並非事實，並向家人道歉，未來會以家庭為重，尊重妻子所有決定；康妻也發聲明指出，丈夫已經回歸家庭、修補裂痕，她則和許藍方聯繫卻未獲正面回應，「想到對方半夜傳給先生的私密照片及露骨對話，皆讓我輾轉反側，夜不成眠」，並稱丈夫和許藍方之間的外遇證據相當完整，已委託律師提訴訟。

外遇 律師 醫師

延伸閱讀

屢傳緋聞許藍方公開TAG王少偉　自稱「我盡力了」

與王少偉的關係 許藍方回應了

許藍方曾陷小三風波 王少偉「誰沒有過去」

王少偉分手「論及婚嫁女友」單身3000天！爆戀許藍方看中1條件

相關新聞

最美博士許藍方否認當小三 元配要醫師老公出庭作證

有「最美博士」稱號的許藍方爆出和已婚醫師康鈞尉搞外遇，更曝光鹹濕對話「今天一直濕濕」等；許二度發聲明否認不倫，反指康長期...

獨／景觀豪宅「國賓大苑」爆官商勾結 檢調搜索潤隆建設

新北市新店區水岸景觀豪宅「國賓大苑」爆官商勾結弊端。據調查，由興富發旗下「潤隆建設」投資興建的「國賓大苑」，基地明明是風...

男打LOL質疑隊友太雷連爆粗口 沒指名道姓判無罪

高雄邱姓男子上網打英雄聯盟，因不滿隊友在遊戲中表現太差嗆人，後來被吳姓網友回嗆「你很吵，你又沒有很強」，邱聽到後飆粗口，...

蘇貞昌國會造謠小警察不敢查 違法「甩鍋」丟給法官辦

行政院長蘇貞昌去年在國會說屏東縣信功肉品支持萊豬，信功澄清並不支持；反萊豬公投案領銜人、立委林為洲告發蘇造謠、違反社會秩...

被爆和3寶媽上摩鐵「御用小生」馮光榮判賠10萬

56歲的馮光榮曾在1990年代演過多齣瓊瑤劇，號稱「御用小生」，是馬妞馬維欣前夫。但日前他遭許姓男子爆料勾搭他的前妻郭女...

【重磅快評】蘇貞昌造謠裁定不受理 原來有跡可循？

行政院長蘇貞昌去年在立院說屏東縣信功肉品支持萊豬，但遭業者澄清，立委林為洲事後告發蘇造謠、違反社會秩序維護法，但中正一分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。