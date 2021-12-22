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肉身擋火車後又縱火機車行 男辯服藥意識不清

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市30多歲陳姓男子去年10月18日清晨跑到仁德區保安火車站鐵軌上，肉身阻擋一輛區間列車，2天後又跑到南區一家機車行縱火，警方循線將他逮捕歸案，並查出他也偷機車代步等案，陳辯稱服用安眠藥意識不清，台南地院委託鑑定其辨識能力或控制能力並未受損，認他犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，處3年6月徒刑，竊盜及詐欺取財應拘役60日，可上訴。

檢警調查，陳男去年10月19日，在南區持已故父親的機車鑰匙，開啟李姓女子所有且停放路旁的機車後，騎乘該機車離去。隔天凌晨騎乘機車到超商，向店員佯稱欲購買雪茄，待店員拿出小雪茄1包交給他，他即佯稱錢放在車上，要回車上拿錢，走出店外後，並未返回付款，揚長而去。

同年月21日清晨4時11分，他騎乘偷來的機車、懸掛已故父親所有機車車牌，手持裝有紅色果醬的玻璃罐朝一家機車行大門丟擲後，推倒店家停放在騎樓2部機車後離去。10分鐘後，手持含汽油類易燃物返回，並將易燃物丟置在地面黑色塑膠墊上及2部倒地機車間，俯身點燃引發火勢後，旋即騎乘機車離去。

機車行楊姓老闆發現家中布滿濃煙，打開鐵門察看發現騎樓起火燃燒，迅速將火勢撲滅，才未造成延燒至建築物內部。22日，警方循線前往陳住處，拘提到案，並扣得贓車等物。

陳男否認有竊盜、詐欺取財、放火燒燬現供人使用住宅等犯行，他辯稱，因為患有憂鬱症，案發前一晚有服用抗憂鬱的藥及安眠藥，才有這些脫序行為，他也很後悔。他表示，行為時是沒有意識的，也不記得事件發生的經過，直到遭員警拘提時，才知道有發生過這些事情。

辯護人表示，陳男與店家並不相識，無從知悉店內是否有人居住，從現場照片看，現場機車行地墊燃燒面積不大，可見陳男當天使用汽油量不多，也沒有故意引燃其他物品情形，且與旁邊車輛仍有相當距離，是否有延燒及造成人員傷亡的可能性，仍有疑慮。

台南地院合議庭函詢問台南市府消防局，關於本案是否有延燒的可能，該局回覆，該證物經鑑定結果檢出有汽油類易燃液體成分，據經驗法則研判汽油類易燃液體具易燃性，一經引燃，其周遭環境、附近如有可（易）燃性物質，則無法完全排除有擴大延燒的可能性。

合議庭委託嘉南療養院鑑定，指陳男同年4月間門診以後，已經未再服用可能影響記憶或夢遊的安眠藥，且陳男整體智能屬於中上程度，與一般人的智識程度相當，且無妄想或幻覺，陳男犯罪行為時的精神狀態，其辨識能力或控制能力並未受損。

台南地院委託鑑定，陳男犯罪行為時辨識能力或控制能力並未受損，認他犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，處3年6月徒刑，竊盜及詐欺取財應拘役60日，可上訴。圖／翻攝照
台南地院委託鑑定，陳男犯罪行為時辨識能力或控制能力並未受損，認他犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，處3年6月徒刑，竊盜及詐欺取財應拘役60日，可上訴。圖／翻攝照

台南 憂鬱症 詐欺

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