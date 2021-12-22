獨／景觀豪宅「國賓大苑」爆官商勾結 檢調搜索潤隆建設

新北市新店區水岸景觀豪宅「國賓大苑」爆官商勾結弊端。圖取自google map

新北市新店區水岸景觀豪宅「國賓大苑」爆官商勾結弊端。據調查，由興富發旗下「潤隆建設」投資興建的「國賓大苑」，基地明明是風景區，依照都市計畫法不能分割轉讓，但潤隆建設在申請建照時，卻利用巧門申請建照，讓旅館用地變豪宅，讓不少住戶與網友質疑有弊端，要求檢調明查。

調查局清查發現，「國賓大苑」確實變更所有權變登記，讓風景區公共財變成私人土地販售豪宅，但因網友質疑土地有問題，導致銷售情況不如預期，調查局今天大陣仗搜索多處地點，約談多名官商到案，釐清是否有官員行收賄，案情恐持續延燒。

「國賓大苑」基地位於新北市新店區太平路10~22號，為碧潭首排，戶戶有碳酸氫鈉溫泉。不過，依照觀光旅館條例，風景區旅館只能整棟處理，不能分割轉讓，網友認為有官員護航，「將旅館當住宅賣」。

房市專家張欣民曾點名台北市內湖、新北市新店、嘉義市、高雄等6處建案，都利用模糊的廣告宣傳，將旅館當住宅賣，造成許多買方受騙上當，其中一棟就是「國賓大苑」。

張欣民認為，民眾購屋時若沒有詳讀購屋合約條文、使用區分項目，可能因此受騙上當，讓自己的血汗錢成為泡影，還惹來沒完沒了的交易糾紛，呼籲地方政府不可再漠視這類事情一再重演，批評「這些建商不是「賤商」，誰才是「賤商」。

在國內房市當中「假住宅」產品最常見的就屬工業住宅，由於工業住宅數量多、分布很廣，因此即使路人皆知工業住宅是屬違法違規房產，但不論是中央或地方政府卻都對這種市場亂象睜一隻眼閉一隻眼，並沒有積極的取締動作，讓工業住宅如野火燎原一發不可收拾，但檢調清查發現，近年來旅館用地蓋豪宅，已是建商走巧門賺大錢的另種趨勢。

「國賓大苑」共分為A、B、C、D區，2~13樓屬標準層，其中A、B、C為雙併，D區則是單層單戶，1樓樓高4.5米，2樓以上樓高3.45米，總樓高45.85米。