男打LOL質疑隊友太雷連爆粗口 沒指名道姓判無罪

邱姓男子打ＬＯＬ和隊友打出火氣，但法官認為他飆罵內容不清楚在指誰，判他無罪。情境示意圖。圖／pexels

高雄邱姓男子上網打英雄聯盟，因不滿隊友在遊戲中表現太差嗆人，後來被吳姓網友回嗆「你很吵，你又沒有很強」，邱聽到後飆粗口，連打一連串髒話，吳男認為邱男是在罵他截圖提告，邱男被依妨害名譽罪起訴，但法官認為，看不出來邱男是針對誰飆罵，因此判他無罪。

判決指出，吳男遊戲暱稱是「那必須地」，邱男暱稱則為「犽之呼吸積分煉獄」，去年12月26日晚間6點多，兩人上線同隊，因吳男選擇遊戲角色「派克」，邱男選擇「艾希」，但邱男不滿隊友在遊戲中表現不佳，發言質疑隊友能力，吳男不滿出面力挺朋友，反指邱男「你很吵，你又沒有很強」。

未料邱男看到吳男留言，連飆多次粗口，還連打一連串髒話「低能賤畜」、「連中文都看不懂的垃圾」、「還是腦殘」、「可悲賤畜隊友」、「扛著你這廢物你就乖乖閉嘴」等語辱罵。

吳男先是疑惑詢問「你說我嗎」、「我嗎」，連續多次詢問邱男是在指誰，後來吳男認為邱是在針對他，比賽結束後截圖提告。邱男辯稱，他是在罵遊戲，並沒有寫是哪些人，否認賤畜等語是針對吳男。

高雄地方法院審理後，法官認為，吳男提出的截圖只能證明邱男確實在網路遊戲中未能遵守網路禮節，但無法證明邱男的發言是針對誰，因此判邱男無罪，可上訴。