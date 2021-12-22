蘇貞昌國會造謠小警察不敢查 違法「甩鍋」丟給法官辦

行政院長蘇貞昌去年在國會說屏東縣信功肉品支持萊豬，信功澄清並不支持；反萊豬公投案領銜人、立委林為洲告發蘇造謠、違反社會秩序維護法，但警方受理未訊問蘇即函送檢舉案，台北地方法院認移送違法，裁定不受理。

政府打假蔚為風尚，警方動輒對民眾查水表、以違法理由擾民、壓制言論自由，並製造警民對立，對照警察辦理「大咖」被檢舉人蘇貞昌，卻毫無查證動作，就將案件直接甩鍋給法院，陷法官於不義。

台北市警中正一分局移送書載明，蘇貞昌2020年12月1日在立法院回應立委質詢時，稱「屏東豬農我非常熟，他們都非常支持我們。上禮拜我到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委，他很支持，我可以告訴你名字，信功豬肉」，蘇造謠。

法院裁定指出，警察機關發現有違反社維法的嫌疑人，應開始調查，調查時，應通知嫌疑人並得通知證人、關係人，訊問後，再移送法院裁定，社維法相關規定，則是參考憲法及人民有請願、訴願的訴訟權而制定。

所謂訴訟權，是人民司法上的受益權，警察要移送違反社維法案的時候，應依法通知被移送人、訊問被移送人，並給被移送人申辯的機會，如果未訊問被移送人，就不符合程序規定。

裁定還說，此外，移送機關也不能僅以舉報人的指述及未經確認的證據，就將案子移給法院，以免將調查義務轉嫁給法庭承擔，如此才不會混淆法院超然的裁判角色，並落實權力分立的原則，以符合法治國精神。

據了解，警方將蘇貞昌移送法辦時，未提出任何證據資料，依2021年11月8日「北市警中正一分刑字第1103010604號」函稱，是因社維法處罰時效為2個月，但衛福部函覆又指萊豬無食安疑慮，因此，蘇到底有沒有造謠？警方自稱「未敢專擅」，才先於期限內依法移給法院裁處。

法官審查認為，依客觀事實，可認定警方顯然未踐行通知蘇貞昌的法定義務，並已實質造成法院無從通知蘇的可能，如此不完備憲法所保障蘇貞昌訴訟權的移送，是「違法移送」，依法移送不受理。警方不服，可抗告。