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立法院性騷擾風波 陳雪生告范雲誹謗判無罪

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

國民黨立委陳雪生。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
國民黨立委陳雪生。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
立法院去年7月審查監察院人事案爆藍、綠衝突，民進黨立委范雲認為下背部被國民黨立委陳雪生以肚子頂撞，後批陳當馬祖縣長時曾性騷擾下屬等，陳自訴范誹謗；台北地方法院今天判決范雲無罪。可上訴。

法院本月6日開庭時，范雲不認罪，勸陳雪生「希望能尊重別人身體的界限」；陳雪生認為，范雲事後挾媒體優勢霸凌他，建請法官對范「從重量刑」。

陳雪生說，衝突發生後，范雲挾媒體、網路優勢攻擊、霸凌他，他對天發誓當縣長時沒有性騷擾下屬，法官可以把全馬祖的婦女找來問；陳說，當天范雲霸占主席台，他接到黨部指令要占據中間的位置，沒有性騷擾范雲。

范雲則辯稱，2020年7月14日會對媒體說陳雪生是「恐龍時代的噁男」、「在馬祖縣長任內性騷擾下屬」等，是憑媒體報導、同黨女立委陳瑩的臉書等印象來源，希望陳雪生能尊重別人的身體界限。

范雲說，如果陳雪生不小心碰到她，只要說沒這個意思即可，而不是加碼用言語對她二度傷害；她是性騷擾案受害人，如果受害人評論還被告，是更大的不公義。

另外，范雲因性騷擾風波向陳雪生提民事求償50萬元，上周法院認定陳雪生以女性生理特有現象及表徵嘲諷、貶抑以回應范雲，造成范雲感受冒犯、敵意、羞辱，判陳雪生應賠償范雲8萬元。

范雲 陳雪生 性騷擾

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