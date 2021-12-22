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男開應召站 淡水租3套房藏嬌 警網路巡查抓性交易

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

劉姓男子涉嫌在新北淡水區成立色情應召站，租下3處房屋、仲介3名女子性交易，警方網絡巡邏在ＪＫＦ捷克論壇發現色情交易廣告，循線查獲3案，劉男與性交易女子分贓犯罪所得。士林地檢署偵結，依照3個意圖營利媒介使人為性交罪起訴劉男。

起訴指出，2020年7月1日，劉男與不詳人士組成色情應召站，以半年租金2萬元，承租新北市淡水區一處套房，供賴姓女子居住及從事性交易，並由不詳人員在ＪＫＦ捷克論壇貼文「淡水汝汝自兼自做個人工作室」的色情廣告交易訊息，招攬不特定男客。

賴女每次性交易2700元性交易，賴女拿走1700元，剩餘1000元全數交給劉男；2020年9月22日晚上5時許，一名賴姓男客上門花2500元性交易，警方網路巡查發現性交易，當晚6時許在工作室外，經賴女同意搜索，當場查扣使用後的保險套1個，未使用的保險套245只，及性交易所得2500元。

其餘2案件，劉男和張女（獲緩起訴）分別以4500元租下淡水學府路一處3樓住處，及淡水新民街套房，供給泰國籍女子、張姓女子居住及性交易使用。

不詳人員在捷克論壇上張貼「大台北淡水台灣迫不及待想 時機歹歹不漲價我的服務也不縮水」「生活壓力這麼大...溫柔舒壓...紓解你全部的疲勞服務應有盡有」

2020年10月22日晚上5時許，陳姓男子上門性交易後，警方當場查獲陳姓男客及泰國籍女子。張女供稱以2500元從事性交易，實得1000元至1500元，其餘金額轉給劉男。

劉姓男子到案後僅認有承租套房，否認仲介姓交易。檢察官依照全案性交易女子等人證述、警方植物報告等認定，劉男涉嫌犯意圖營利媒介使人為性交罪嫌，犯3罪行為互異，請分論併罰。

示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

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