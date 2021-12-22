漲房租失敗放火燒死無辜房客 無期定讞也要賠382萬元

房東詹德榮承租台灣銀行土地，並將房屋分租賺取租金，2018年不滿漲租遭拒，預謀購買100元汽油放火燒毀房屋，更燒死屋內熟睡中的7旬黃姓房客，被判無期徒刑定讞；民事部分，台灣高等法院判他應賠償382萬餘元，可上訴。

退休無業的詹（67歲）承租土地蓋屋後分別出租給鄭姓、羅姓房客作為倉庫用，另租給黃居住。詹不斷要求調漲房租，卻未獲回應，其中以鄭承租的房屋面積最大，卻只繳最便宜的租金，又常抱怨屋況不佳、拖欠房租。

詹懷恨在心，2018年4月2日清晨6時許騎車到加油站買汽油，將汽油潑在屋內，打火機點燃後迅速逃離現場。附近鄰居發現房子冒出火煙，聽聞黃大聲喊救命，趕緊上前將全身燒傷、下半身著火的黃拉出屋外，送醫急救後隔天仍宣告不治。

法院認為詹行為時思慮縝密，意志堅決，非僅一時衝動失慮，惡性重大，且詹審理中向死者家屬「稍表歉意」，但未和死者家屬及其他被害人達成和解，依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身。