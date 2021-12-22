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房東縱火遭判無期後 火勢損鄰房須賠382萬元

中央社 / 台北22日電

詹姓房東不滿房客不願調漲租金，縱火導致黃姓房客身亡，遭判無期徒刑定讞；當時火勢波及6處鄰房，受損屋主提告向詹求償。高院今天判詹應賠鄰居共計382萬多元，可上訴。

全案緣於，詹姓男子將台北市大同區歸綏街一處房屋長期租給鄭姓、羅姓、黃姓房客，因所收租金不足支付他向台灣銀行承租土地的租金，房客又不願調漲租金且曾遲繳，因而心生怨恨。

民國107年4月2日上午6時57分許，詹姓男子先將裝滿汽油的保特瓶放在出租房屋的樓梯間；4月4日上午8時46分，詹男重回出租房屋，將汽油傾倒在黃姓房客房門外走廊並以打火機點燃，火勢迅速蔓延。黃姓房客因全身大面積燒灼傷併呼吸道熱損傷而不治身亡，火勢蔓延波及多戶房屋後撲滅。

詹男刑事案件於二審台灣高等法院審理期間，6名屋主提起附帶民事訴訟，主張所有房屋本體及屋內物品被燻燒損壞，向詹男求償。

高院刑事庭後來裁定，將本件附帶民事訴訟移送高院民事庭審理；民事庭審理期間，其中1名屋主死亡，由7名子女繼承訴訟，詹男在最後一次言詞辯論程序時表明，願意賠償。

高院民事庭今天判詹男就6處鄰房受損部分，共須賠償新台幣382萬多元，可上訴。

刑事部分，最高法院於108年6月間，依殺人罪判詹男無期徒刑定讞。

房客 民事訴訟

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