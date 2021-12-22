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綠委主張成立國安法庭 司法院：若大家認為適當 沒意見

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

因認為在台共諜屢遭輕判，民進黨立委羅致政主張成立「國家安全專業法庭」。司法院副秘書長周占春今在立院答詢表示，現在內亂外患罪第一審就在高等法院，是否再成立國安專業法庭尊重立法院決定，「如果大家認為這樣適當」，沒有意見。

周占春也提到，民國105、106、109年與今年都與調查局合作，介紹各種類型國安案件與案例，希望提升法官對這部分認識。

法務部次長陳明堂指出，已要求在各檢察署成立專組或專人辦理國安個案，有證據就嚴格起訴，追查到底；其中除內亂、外患罪在二審法院判決，其他如營業秘密洩密到中國等，已與國安部門聯繫，看對法律上缺失可以怎樣完整。

國民黨立委鄭麗文質疑，當前有成立國安法庭實務需要？周占春坦言，這樣的案件不多，但社會上認為法官在這方面裁判要接受專業知識充實，這要透過教育。

鄭麗文追問，全世界有國安專業法官？國安法庭的專業是什麼？周占春說，應該是這些法令在通常法律實務比較少碰到，比如滲透、發展組織等，與法官一般認知都比較遙遠，比較少接觸到。

鄭麗文批評，法院判案是根據檢調與國安局所呈證據，共諜案無法成立難道是法院問題？成立國安法庭就抓得到匪諜？說法官素養不足會錯放匪諜，難不成要去看007電影？這不是笑話。周占春則重申，這方面的決定尊重立法院。

羅致政主張成立國安專業法庭，今天在立法院司法委員會詢問司法院與法務部對看法。陳明堂表示，共諜是概念性名詞，不是法律名詞，所以在反滲透法裏面也有，是一個行為態樣。

羅致政追問，網紅定期收對岸資金卻沒有被指示做任何事有沒有違法。陳明堂回應，從資助觀點看，有可能有問題，就像賄選要查前端。但陳也坦言，調查有困難，除非有指示，否則證據蒐集上要比較細膩。

陳明堂也提到，涉及言論自由保障，如何與國安取得平衡也有困難度，內部已辦研討會，讓檢察官對假借言論自由空隙中的不法行為要如何突破、處理有感覺。至於過去傳出洩露總統行程爭議，陳說，至少有行政違失。

國安法 司法院

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