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部立台南醫院技術員7年收賄上百萬 繳回犯罪所得獲緩刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

衛福部台南醫院陳姓技術員，2013年起辦理院內的機電設備採購案，涉嫌多次收賄護航廠商，直至去年間被檢舉，檢方調查，陳7年犯罪所得約110萬多元，陳坦承犯行並已繳回犯罪所得，台南地院今天上午宣判，陳應執行2年徒刑，緩刑5年，並應於判決確定時向公庫支付50萬元，提供120小時的義務勞務。

此外，懲戒法院日前認定陳觸犯刑罰法律外，並有違公務員服務法規定「公務員應誠實清廉」要旨，屬於執行職務的違失行為，情節重大，判處撤職，停止任用公務員2年，可上訴。

檢方調查，陳男自1999年12月分發至衛福部台南醫院總務室擔任技術員迄今，負責該院機電設備採購、外包合約廠商監工等業務，2013年至2019年間涉收受賄賂及不正利益的不法所得總計110萬3700元。

檢方查出，2013年2月間，他擔任「機電系統操作維護保養承攬工作」標案履約監工人員，收受得標廠商41萬多元；106年空調冷卻水塔、冰水泵、閥件設備更新採購案，陸續收受廠商22萬元賄賂；2019年12月間，辦理「負壓隔離病房硬體及設備建置」標案，在標案未對外公告招標前，先後以電話及LINE，將招標文件洩露給廠商。

期間又分別承辦「開刀房使用UPS設備一台」、「不斷電系統UPS」、「動力中心發電機輸電銅排鏽蝕整修案」、「隔離病房變頻器工程」等案，先後收受得標廠商交付的1萬到10萬不等賄款。直至去年，台南地檢署接獲檢舉，指揮廉政署調查，認他涉犯貪汙、偽造文書、洩密等罪，提起公訴。

合議庭審理時，陳姓技術員當庭表示懊悔，請求法官給予重生的機會。辯護人則表示，陳因積欠賭債而犯下本案，請求法官考量陳認罪，對案情交待清楚，並繳回所有犯罪所得，犯後非常後悔 ，希望法官審酌其工作能力深獲肯定，也考慮其年紀，與其讓陳入獄，不如將其專業知識傳承下一代，給予緩刑及減輕其刑的機會。

台南地院上午宣判，認陳違反貪汙治罪條例等，應執行2年徒刑，緩刑5年，並應於判決確定時向公庫支付50萬元，提供120小時的義務勞務。圖／本報資料照
台南地院上午宣判，認陳違反貪汙治罪條例等，應執行2年徒刑，緩刑5年，並應於判決確定時向公庫支付50萬元，提供120小時的義務勞務。圖／本報資料照

台南 公務員

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