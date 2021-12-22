主張學校收取停車費無效提告返還 男大生敗訴

國立東華大學一名陳姓男大生，認為學校未依法申請建置停車場及訂定收費辦法擅自向學生收取停車費，應屬無效，提起行政訴訟，要求返還兩學年800元停車費；花蓮地院行政訴訟庭認為，東華依法訂定收費辦法，符合大學自治範疇，無違法之處，駁回男大生之訴。

陳姓男大生強調，他爭取的不是幾百元停車費，而是訂定相關管理、收費辦法的程序應該完備。其他行政機關都可以依法律申請，為何大學自籌預算就可不受法規限制？他認為一審判決未做出詳盡說明，將提起上訴。

東華大學訂定「國立東華大學車輛出入校園管理及清潔維護費收費辦法」，明定學生、教師、職員等汽車停車費一學年400元，繳費後核發識別證。陳姓男大生提起行政訴訟，主張學校未經主管機關核備領有停車場登記證，就違法收費營業，且訂定及公布收費辦法過程還違反行政程序法等法規，應屬無效，要求返還不當得利兩學年停車費共800元。

學校抗辯指出，並未興建或經營停車場，是為維護壽豐校園安寧、交通安全及秩序，並有效管理車輛進出和維護校園清潔，才訂定管理辦法，且是依據國立大學校院校務基金設置條例收取停車費，屬於大學自治範疇，管理和收費辦法都符合程序。

學校強調，陳姓男大生是自行登入管理系統申請停車證，再匯款到學校帳戶，既然是主動申請，顯然繳納停車費是兩造合意；各大學就汽車進入校園多訂定管理辦法或者收費規範，可證明確實屬大學自治範疇，否則不可能每一間學校都訂有相關規範。

花蓮地院行政訴訟庭法官認為，大學生進入大學校園、駕駛汽車是否需收費等事項，經核與學生學習自由相關，為大學自治範圍。考量大學校園清潔確實需要經費維護，被告大學於審酌各類車輛進入校園對校園環境所生之影響，依此制定收費辦法，納入校務基金自籌收入，並無違法或不當。