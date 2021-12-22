博士刑警黎添來涉毒 北檢再度給予緩起訴處分

曾在警察大學兼課的前刑事局指紋辨識專家黎添來，今年3月被網路巡邏員警逮捕，搜出安非他命；黎添來因認罪，獲台北地檢署予以緩起訴，但高等檢察署發回續查，北檢調查後，今再度給予緩起訴處分，條件為赴醫療院所自費戒癮治療。

黎添來有博士學位，今年3月在網路對網友暗示「有好東西」，警員懷疑對方涉毒，成功將黎添來約出逮捕；檢警懷疑黎非初犯，採集尿液及毛髮送驗，發現事發當天，曾將安毒混入生理食鹽水，以注射方式施打毒品。

黎添來偵訊時坦承吸安，檢方考量他沒前科，並願參加替代療法戒治毒癮，同意緩起訴、條件是支付公庫2萬，並接受北檢觀護人18小時課程等社區處遇。檢方依職權送高檢署再議後，高檢認為此案應優先施以醫療處遇，發回北檢續查。