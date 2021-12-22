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「盜樹集團」砍竊9棵龍柏 銷贓途中車拋錨...3賊棄車逃
陳姓男子找來彭姓通緝犯與另名男子組成「盜樹集團」，三人鎖定彭姓女地主在新竹縣關西鎮的土地，去年11月23日晚間悄悄闖入，直接將9棵龍柏砍伐竊走，搬運至陳駕駛的貨車上，準備載往桃園市龍潭區變賣銷贓，不過貨車卻在半路拋錨故障，陳等人不得已只好棄車而逃，警方獲報隔日在貨車拋錨處扣得9棵龍柏；新竹地院審理終結，陳被依三人以上攜帶兇器竊盜罪判刑4月。
法官審理時，陳男坦承找來彭姓通緝犯與另名友人，以每車3000元代價前往彭姓女地主的土地載運鋸切龍柏樹根，至桃園市龍潭區變賣。
法官認為，陳男欠缺尊重他人財產法益觀念，造成他人財產損失，危害社會治安，法治觀念偏差，考量陳坦承犯行，竊取的龍柏已由彭姓女地主領回，審酌依三人以上攜帶兇器竊盜罪判刑4月，易科罰金12萬元。
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