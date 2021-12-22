交警石明謹兼差球評挨罰 他上訴想看考績委員「意見」

台北市警交通大隊警員石明謹因在愛爾達電視台兼任足球賽事評論員，違反公務員不得兼任業務的規定，被台北市政府移送，懲戒法院判石明謹降一級改敘，併罰款20萬元；石不服上訴，並聲請閱覽警局考績委員會會議記錄中「限閱」的資訊，被懲戒法院駁回。

石明謹自2011年起至2018年間，擔任愛爾達電視台足球賽事評論員，共出席190次，領了283萬3850元車馬費，又自2019年1月10日起擔任中華民國足球協會紀律委員會委員，至今領了5400元出席費與交通費，違反公務員不得兼任業務規定，有懲戒的必要，懲戒法院今年7月判石明謹降一級改敘，併罰款20萬元。

石明謹不服提上訴，聲請閱覽台北市警局交通大隊考績委員會、萬華分局考績委員會會議記錄、簽到表、會議資料影本等，懲戒法院准許閱覽除「限閱」欄遮隱資訊以外的內容。

但石明謹和律師認為，相關會議討論者姓名和討論意見，不涉及第三人隱私和業務秘密，法院不准許閱覽，會剝奪他的防禦權，也嚴重妨害他受憲法保障的訴訟權，違反正當法律程序。

懲戒法院指出，依規定考績評擬、核定等過程屬於相關人員業務上應秘密的事物，又「限閱資訊」是針對石明謹違反公務員服務法兼職案，決議前委員們發表意見的討論過程，若准許公開或閱覽發言者姓名和內容，會妨害機關人事考核、職務監督的目的。