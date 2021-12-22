三級警戒不戴口罩嗆警「拿槍流氓」 判拘或罰3萬5千元

林姓男子在新冠疫情三級警戒時，外出未戴口罩被警察制止，嗆警察「你拿槍的流氓是嗎」；台北地方法院審理，林認罪，法官依侮辱公務員罪判林拘役35日，得易科罰金3萬5000元。可上訴。

法官量刑指出，林2018、2019年分別因酒駕判刑5月、7月，訂應執行刑有期徒刑11月確定，2020年1月17日獲假釋，後執行完畢，不過，酒駕與侮罵公務員所侵害法益不同，罪質互異，林不算累犯，不必加重其刑。

49歲林姓男子2021年6月22日14時許，因未戴口罩經新北市警新店分局深坑分駐所翁姓警員勸導時，以台語對翁侮辱稱「你拿槍的流氓是嗎」，翁將林依妨害公務罪移送法辦。