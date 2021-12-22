詐團百萬贓款追出4億兩岸匯兌 華耀董座50萬交保

華耀通運負責人王俊祥。記者張宏業／攝影 華耀通運負責人王俊祥因從事兩岸物流，暗中經營地下匯兌牟利，有台商2年前請託王從大陸匯款近百萬元回台，沒想到這筆錢竟是詐團不法所得，讓台商捲入詐欺案被調查；調查局新北市調查處依據台商提出事證，循線查出王從事兩岸地下匯兌多年，昨天搜索約談王及員工共3人到案，台北地檢署今晨依違反銀行法命王50萬元交保。

協助王俊祥處理地下匯兌的華耀職員龔士喆、楊仲華，各依20萬元交保；據了解，王俊祥否認從事地下匯兌，辯稱只是依客戶需求，提供帳戶「服務客人」，王在接受調查官詢問時頻頻喊冤，不解自己那裡有違法，筆錄來回看了1個多小時才簽名，凌晨移送複訊時，還用背包遮住臉部，不想被媒體摘照，辦案人員依據王的抽佣比例，認定王有涉及地下匯兌。

據調查，長年專營兩岸物流的王俊祥，自2017至2020年間，因台商有匯兌需求，因此提供台灣及大陸地區銀行帳戶，供客戶匯兌人民幣與新台幣服務，不法匯兌總金額超過4億，王俊祥從中賺取價差，旗下員工則幫忙聯繫匯款業務。