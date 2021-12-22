百萬詐欺贓款追出4億地下匯兌 華耀董座漏夜偵訊

華耀通運負責人王俊祥。記者張宏業／攝影 華耀通運負責人王俊祥從事兩岸物流業務，2年前有台商委託王幫忙從大陸匯款近百萬元回台，沒想到這筆錢竟是詐欺贓款，讓台商被誤認是詐欺主謀遭調查，台商供稱自己只是客戶，並非實際經營者，調查局新北市調查處依據台商提出事證，查出王經營地下匯兌案外案，21日搜索約談王等3人到案，22日凌晨依違反銀行法移送北檢漏夜複訊。

據了解，王俊祥否認自己從事地下匯兌，辯稱只是依照客戶需求，提供帳戶「服務客戶」，不解怎麼會遭檢調約談，詢問時頻頻喊冤，但辦案人員依據王俊祥的抽佣比例，未採信其供詞。同案約談包括協助王俊祥處理匯兌的華耀職員龔士喆、楊仲華。

據調查，長年專營兩岸物流的王俊祥，從2017至2020年間，因台商有匯兌需求，因此提供台灣及大陸地區銀行帳戶，供客戶匯兌人民幣與新台幣服務，不法匯兌總金額超過4億，王俊祥從中賺取價差，旗下員工則幫忙聯繫匯款業務。

當年無端捲入詐欺案、從事貿易的台商，經調查確認後確實與詐騙集團沒有關聯，匯兌金流是公司正常運作的資金，最後獲不起訴處分。