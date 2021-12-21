詐欺贓款追出地下匯兌案外案 華耀物流業者送辦

華耀通運負責人王俊祥從事兩岸物流業務，有台商2年前委託王從大陸幫忙匯款近百萬回台灣，沒想到這筆錢竟是詐欺贓款，台商意外捲入詐欺案遭偵辦；檢調偵辦期間，台商供稱自己只是客戶，並非實際經營者，調查局新北市調查處依據台商提出金流，循線查出王暗中經營地下通匯的案外案，今天搜索約談3人到案，其中華耀龔姓員工晚間依違反銀行法移送北檢複訊，恐強制處分。

據調查，專營兩岸物流的王俊祥，從2017至2020年間，因台商有匯兌需求，因此提供台灣及大陸地區銀行帳戶，供客戶匯兌人民幣與新台幣服務，不法匯兌總金額超過4億，王俊祥從中賺取價差，旗下員工則幫忙聯繫匯款業務。