快訊

首批「7+7+7」民眾返家採驗 北市2人確診送醫隔離

李靚蕾曝「黑范和王力宏關係」還特別標記 陳建州說話了

桃園女涉凌虐男子致死 二審撤銷無罪改判11年

中央社 / 台北21日電

桃園竺姓女子因與吳姓男子有金錢糾紛涉凌虐吳男致死後，再找人共同棄屍，她被訴傷害致死罪部分一審獲無罪，二審今天以解剖報告等認定構成傷害致死罪，改判她11年。可上訴。

二審的台灣高等法院判決指出，竺姓女子與借住其家中的吳姓男子有金錢糾紛，她於民國105年10月4日上午至隔天凌晨3時左右，以不詳鈍器毆擊癌末體弱的吳男胸部，導致吳男多處骨折而呼吸衰竭死亡。

判決表示，竺女發現吳男死亡後，聯絡丁姓友人支付新台幣3000元將吳男屍體遺棄。丁男後來帶著工具將吳男屍體包裹載到桃園市復興區山區掩埋。

判決指出，吳男的胞姊因與吳男失聯達半年，報警處理，警方於偵辦期間，掌握吳男遭虐影片，恰巧丁男另案被通緝到案，丁男觀看後坦承遺棄屍體，並帶警方至棄屍地點起獲吳男屍體，全案曝光。

一審的桃園地方法院依共同犯遺棄屍體罪，判竺女2年、丁男1年，竺女被控傷害致死罪則獲無罪。檢方不服提起上訴，二審由高院審理。

二審考量，依法醫解剖鑑定結果、證人指證丁男當時聯絡對話情形、丁男供述，以及竺女曾藉吳男偷取其家中財物為由，迫使吳男簽下賠償協議書7份，要求吳男將已移轉給其姊姊名下的房產，辦理移轉登記給竺女。

另外，竺女以損失還沒獲得清償為由，在吳男死亡前1天，命令吳男返家抓著吳男的母親在賠償協議書上蓋指印擔任連帶保證人等，可見竺女有為獲取更多賠償，而以傷害方式，逼迫吳男賠償的動機，此與吳男死亡有因果關係。

二審審酌，竺女飾詞狡辯，毫無悔悟之心；丁男犯後始終供承犯行，並供出棄屍地點，尚有悔悟之意。

二審依傷害致死罪及遺棄屍體罪，判竺女11年、2年徒刑，應執行12年徒刑；丁男遺棄屍體罪10月徒刑。全案可上訴。

竺女找丁男幫忙棄屍，由丁將吳男屍體載到復興山區掩埋，半年後才被挖出發現。圖／報系資料照
竺女找丁男幫忙棄屍，由丁將吳男屍體載到復興山區掩埋，半年後才被挖出發現。圖／報系資料照

棄屍 桃園

延伸閱讀

影／桃園聯結車失控打滑自撞翻車 台61線北上大塞車

桃園防疫旅館群聚案 房客怒：只把我們丟在檢疫所？

台南男未走行人穿越路被撞死 肇事男大生二審仍判5月

她慘被圖釘釘頭、鋸齒鐵夾性侵 變態男女凶嫌判刑定讞

相關新聞

詐欺贓款追出地下匯兌案外案 華耀物流業者送辦

華耀通運負責人王俊祥從事兩岸物流業務，有台商2年前委託王從大陸幫忙匯款近百萬回台灣，沒想到這筆錢竟是詐欺贓款，台商意外捲...

趙建銘涉台開內線交易案 懲戒法院今判撤職停止任用3年

前總統陳水扁女婿趙建銘16年前因台開公司內線交易，遭法院判3年8月定讞。趙因曾任衛生署台北醫院主治醫師、台大醫院骨科醫師，為經銓敘審定而具有公務員身分之醫事人員，懲戒法院第一審今判趙建銘撤職並停止任用3年...

官商勾結？華航遭控擅售科學城股權 時任董座告黃國昌求償150萬

前立委黃國昌指控時任中華航空公司董事長何煖軒未經董事會同意，出售華航擁有原是泛公股公司「科學城物流」的26％股權，輾轉讓...

稱是「親暱稱呼」...黃士修涉罵網友小笨蛋 法院判決結果出爐

核四公投領銜人黃士修，去年12月13日因行政院長蘇貞昌在臉書分享三倍券使用方式，黃在貼文下方與林姓網友起爭議，黃指林姓網...

物流變4億金流...華耀負責人涉兩岸地下匯兌 檢調4路搜索

調查局新北市調查處接獲情資，指華耀通運公司負責人王俊祥原本是從事兩岸物流業務，但因兩岸台商有匯兌需求，索性兼差做起地下匯兌業務...

房東兩樓間加蓋「隔17房」出租 她回家才發現家裡要被拆

嘉義中正大學旁建物林立，神農路上1棟學生出租公寓，因廖姓房東將兩棟樓間防火空間連結後，整併成17間套房出租，並在6樓加蓋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。