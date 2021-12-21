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官商勾結？華航遭控擅售科學城股權 時任董座告黃國昌

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官商勾結？華航遭控擅售科學城股權 時任董座告黃國昌求償150萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

前立委黃國昌指控時任中華航空公司董事長何煖軒未經董事會同意，出售華航擁有原是泛公股公司「科學城物流」的26％股權，輾轉讓陸資背景的嘉里大榮公司擁有逾半股權，稱何「欠台灣人民一個道歉」；何煖軒不滿提告要求黃國昌賠償150萬元並道歉。

黃國昌受訪指出，何煖軒任內出售科學城物流股權，導致國家政策扶植、納稅人補貼的重要物流產業落到財團手上，卻完全沒有反省，對社會沒有道歉，反而提妨害名譽訴訟，讓人非常遺憾。

他說，針對科學城物流股權弊案，在刑事訴訟程序中，他已將黨政高層如何介入、如何犧牲納稅人和國家利益的事證都提交給檢察官，此事必須要有人負責，用國家政策、納稅人血汗錢扶植起來的科學城物流，在南部科學園區占有重要地位，竟奉送給財團，必須給社會一個交代。

他說，何煖軒與其花錢找律師濫訴，不如在公開法庭上堂堂正正講清楚，為何派華航高層參加國策顧問秦嘉鴻召開的「喬」股權大會？黃國昌說，「這是哪門子的公司治理」，一個受到全體人民託付的國營事業董事長可以做這種事情嗎？

黃國昌今年7月21日於臉書發影片、貼文指出，科學城物流當初是由台糖、華航出資，主要運輸我國高科技產品，避免機密外流，客戶有台積電等公司，而科學城物流也享有無數國家政策優惠，未料華航出脫所擁有的26％股權，輾轉讓嘉里大榮擁有60％股權，成為科學城物流的最大股東。

黃國昌認為，科學城股權交易案涉及官商勾結、黨政介入，其中國策顧問秦嘉鴻為關鍵人物之一，而何煖軒未經董事會、審計委員會同意出售股權。

何煖軒認為黃國昌的言論已侵害名譽權，提告求償150萬元並道歉；台北地院今首度開庭，黃國昌表示，他在臉書的陳述是基於自身查證的結果，對涉及官商勾結的股權交易案提出質疑，並非全屬「事實陳述」。

何煖軒委任律師指出，股權交易案有無經過董事會、審計委員會通過，是一個事實，而非意見評論；再者，黃國昌具有法律背景，不可能不知道重大訊息公告的原則，仍認為對方侵權。法官諭知明年2月14日再開庭。

黃國昌。記者林孟潔／攝影
黃國昌。記者林孟潔／攝影

黃國昌 何煖軒 華航 妨害名譽

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