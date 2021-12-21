趙建銘涉台開內線交易案 懲戒法院今判撤職停止任用3年

前總統陳水扁女婿趙建銘16年前兩度參加「三井宴」、涉台開公司內線交易，高等法院更五審判趙3年8月徒刑，最高法院駁回定讞。趙因自2003年12月起擔任行政院衛生署台北醫院主治醫師，自2004年12月至2007年任職台大醫院骨科，為經銓敘審定而具有公務員身分之醫事人員，教育部依法移付懲戒，懲戒法院第一審今判趙建銘撤職並停止任用3年。

趙建銘在10月25日已至台中監獄服刑。趙被付懲戒分為兩部分，第一是台開案，第二部分是代言生寶生物科技公司臍帶血廣告，違反公務員不得兼任業務規定。

趙建銘在擔任公職期間，獲悉由台開董事長蘇德建傳遞台開公司165億元聯貸案、不良債權融資案等影響股價資訊的內線消息，便告知父親趙玉柱。趙玉柱負責出資，他用妻子簡水綿證券帳戶，與寬頻房訊總經理游世一、國票證董事蔡清文依事先談妥的張數配置，在2005年7月25日一起買入1萬2100張台開股票，不法所得共計1億318萬8827元。

懲戒法院指出，台開案已經最高法院判決定讞，趙建銘為共同正犯，雖然他沒實際獲有財產利益，但仍不能免除違法行為的責任。

另外在代言臍帶血廣告部分，因公務員服務法明定公務員不得兼任其他公職或業務，趙建銘受邀為生寶公司代言，期間超過2年5月，報酬超過1400萬元，懲戒法院也認為有懲戒必要。

懲戒法院認為趙建銘擔任公職，在台開案前已有買賣股票的投資經驗，應知避免內線交易，卻違反公平交易機制，行為欠誠信，重創機關和公務員形象。而兼職部分，又讓民眾對公務員有不專心公務、政府機關公務紀律鬆散的不良觀感，懲戒法院認為這在在損害政府信譽。

懲戒法院認為趙建銘當時為台北醫院、台大醫院醫師，也是第一家庭成員，言行深受全民矚目，且他的智識程度、社經地位都比一般人高，卻未能謹守誠信還違法兼職，讓民眾對他職位的尊重、對執行職務的信賴喪失。考量趙在偵查期間曾坦認部分犯行、拿到的代言報酬，懲戒法院懲戒法庭今判撤職，並停止任用3年。