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彰化牧師遭控妨害公務 今出庭前拉白布條抗議司法

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣政府與和美鎮公所將拆除民宅拓寬和厝路的一段道路，引起居民強烈抗爭，牧師周明文被控妨害公務，彰化地方法院今天開庭審理，周不服被移送及遭審判，進入法院開庭前，在地院門口大張旗鼓抗議，痛罵縣政府、鎮公所、警分局、法院是「一條龍黑道圍事中心」；地院發表聲明，法庭外的陳情抗議行為及言詞，均難採為法院裁判審酌的基礎，對其訴訟權保障並無助益。

縣政府今年3月29日舉辦說明會，將拓寬和厝路的一段道路長度約67公尺為12米路面，將徵收拆除6間民宅，當時居民和反對強徵民地的民眾抗爭，周明文與警方發生衝突，被依涉犯妨害公務移送偵辦，彰化地院通知他今天出庭。

周明文與支持他的民眾今天到彰化地院拉白布條抗議，周明文拿擴音器訴求「司法改革」；他說，分明被和美警分局的員警推打，警方「惡人先告狀」，竟以妨害公務罪嫌移送他，檢方在疫情三級警戒期間開庭和審判，雖然輕判，「但意思不一樣，因為明明是我被員警打，結果被判刑。」

「真不幸，法院是社會的最後一道防線，結果縣政府、和美警分局、鎮公所、法院變成一條龍的黑道圍事中心。」周明文說，政府和警察、司法機關不能公然作惡，警察違法等於是司法流氓。周明文帶頭喊口號「司法流氓」，又越想越氣地說「這些司法真見笑。」

彰化地院發言人黃齡玉庭長表示，周明文的案件在審理中，地院不便透露內容，但彰化地檢署依規定偵辦，通知周明文出庭說明，周明文卻沒到，並非偷偷摸摸，檢察官調查證據後，聲請簡易判決處刑，地院今天通知周明文到庭答辯以維護訴訟權益。

彰化地院事後發表聲明，人民遇有司法案件應依正常法律程序開庭、遞狀，表達意見以供法院審酌，法庭外的陳情抗議行為及言詞，均難採為法院裁判審酌的基礎，對其訴訟權保障並無助益。

牧師周明文在抗議和美鎮和厝路徵地拆屋時被控妨害公務，今天出庭說明，他氣彰化地院和地檢採信和美警分局的說法，出庭前在彰化地院前抗議。圖／彰化環保聯盟提供
牧師周明文在抗議和美鎮和厝路徵地拆屋時被控妨害公務，今天出庭說明，他氣彰化地院和地檢採信和美警分局的說法，出庭前在彰化地院前抗議。圖／彰化環保聯盟提供

司法改革 妨害公務 警察

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