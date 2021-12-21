稱是「親暱稱呼」...黃士修涉罵網友小笨蛋 法院判決結果出爐

核四公投領銜人黃士修，去年12月13日因行政院長蘇貞昌在臉書分享三倍券使用方式，黃在貼文下方與林姓網友起爭議，黃指林姓網友是「蠢貨」、「小笨蛋」遭依妨害名譽罪嫌起訴。黃士修出庭時稱，用Google搜尋「小笨蛋」前3頁都是指「言情小說親暱稱呼」沒有貶損意思。士林地方法院今天宣判，黃士修獲判無罪。

黃士修日前出庭做無罪答辯，沒有貶損林姓網友的人格，並聲稱Google搜尋「小笨蛋」前3頁都是指「言情小說親暱稱呼」，若網友覺得小笨蛋用詞有感到性騷擾，也可以再提告，蠢貨則是指，所有被政府矇騙的民眾。

黃士修日前指出，檢方僅用在言論中有出現「蠢貨」、「小笨蛋」、「不讀經濟學」、「不用功讀書」等，分割當時行為情狀、言論爭執內容，連結前後文句，喪失對言論的客觀評論。黃認為「有信心無罪」，承審法官相當公正，會尊重判決結果。

今天士林地院宣判黃士修無罪。法院的判決理由指出，黃士修在「蘇貞昌」臉書粉絲專頁推廣三倍券政策貼文的下方留言質疑推廣內容、三倍券政策效益、相關宣傳妥適性，林姓網友接著提出質疑，黃士修先後留言說明立場及理由，回應林姓網友質疑。

法院審酌，三倍券是振興經濟所推出的政策，與國民經濟息息相關，屬於公共議題，黃士修對此公共議題提出質疑，為評論可受公評之事，雙方留言均屬公開，他人可透過貼文及留言得知爭執理由和過程，林姓網友也可在黃士修回文後，繼續留言澄清或說明，縱使黃士修用語聳動誇張或尖酸刻薄，尚難認其言論內容踰越合理評論範疇。