南市阻詐六都第一！槍案百分百破 警：車手敢來就抓

台南市政府警察局今發布年度業務成果，市警局指出，今年除刑案破獲率百分百，阻絕詐騙都是六都第一，整體治安呈現穩定趨勢。

市警局說，今年全市整體治安，刑案、暴力、竊盜及詐欺犯罪發生數減少，刑案破獲率今年提升至98.46%；打詐績效連續3年均為六都第一。

在暴力犯罪案件，今年發生件數也較去年大幅減少31件，發生件數六都最低；槍擊案件今年發生件數較去年減少6件，破獲率更是100%。

市警局指出，各項施政成果，以打詐績效最亮眼。據統計，在防制車手提領及攔阻詐騙件數，除連續3年均為六都第一，攔阻金額達3億5753萬餘元。其中與超商、金融機構互動緊密，攔阻詐騙件數連續3年六都最佳，警方強調，只要車手敢來提款，一定繩之以法不鬆手。

在交通安全方面，警察局運用GIS大數據分析，針對交通事故進行肇因分析，並據以強力執法，今年陸續規劃執行「路口未禮讓」、「轉彎未依規定」及「取締違規大型車輛」等大執法，今年1到10月底止，共取締酒後駕車5984件，違反公共危險罪移送法辦4115件，與去年取締能量相當；在強力防制下，酒駕肇事件數比去年同期減少了63件 (-7.48%)，顯見強力酒駕執法，仍是扼制民眾酒駕利器。

市警局說，今年警察局各項勤、業務經上級評核獲獎者，計有「第13屆道安創新貢獻獎」、「各警察機關110年辦理性侵害案件工作評核」等25件；其中「推動社區治安工作評鑑」已連續3年獲內政部評核為全國優等單位。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康