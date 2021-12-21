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鳥園業者飼養販售保育類鳥及白耳狨猴 違反野保法遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市萬華區一名郭姓鳥園業者，涉嫌飼養、販售野生保育類動物稀有禽鳥類及飼養白耳狨猴，而簡姓業者則飼養、販售保育類鳥類。台北地檢署調查後，今依違反野生動物保育法起訴郭姓、簡姓業者，並給予協助友人以20萬元購買一對白耳狨猴的鄭姓男子緩起訴處分。

白耳狨猴正式名稱是普通狨（學名：Callithrix jacchus ），俗稱拇指猴。據了解，台南檢調在2020年間發動搜索，發現私人鳥園，私下交易野生保育類動物。

台南檢調在相關聯絡資料中，發現其中有貨源來自於台北市萬華區和平西路上兩間鳥園，因此在同年11月17日會同動保單位前往搜索，當場查出有黃領帽亞馬遜鸚鵡、黃頭亞馬遜鸚哥、鉛色水鶇、長冠八哥、台灣畫眉等保育類禽鳥。

此外，檢調在大豐鳥園郭姓業者的鳥園樓上發現8隻白耳狨猴。動保人員從籠子內逮住7隻猴子，另1隻不小心脫逃。據了解，查獲之後的動物都交由台北市動保處收容、保管。後來，此案由高檢署移轉管轄給予北檢調查。

據悉，郭姓業者坦承近20年前從友人獲得第1隻白耳狨猴，決定自行飼養繁殖，且先前透過台南一名鄭姓男子以20萬元售出1對白耳狨猴，但兩隻均因買家不善照料而不幸死亡。檢方查出，大自然鳥園簡姓業者則僅飼養保育類鳥類，並無猴類。

檢方調查後，今依違反野生動物保育法郭男、被查獲涉嫌飼育、販售褐鷹鴞的簡姓業者。至於涉嫌仲介、幫助販售白耳狨猴的鄭姓男子坦承犯行，因此給予緩起訴處分，須支付公庫6萬元，期限1年。

北市萬華區一名郭姓鳥園業者，涉嫌販售野生保育類動物稀有禽鳥類及飼養白耳狨猴。台北地檢署調查後，今依違反野生動物保育法起訴郭姓、簡姓業者，並給予協助友人以20萬元購買一對白耳狨猴的鄭姓男子緩起訴處分。圖／本報資料照
北市萬華區一名郭姓鳥園業者，涉嫌販售野生保育類動物稀有禽鳥類及飼養白耳狨猴。台北地檢署調查後，今依違反野生動物保育法起訴郭姓、簡姓業者，並給予協助友人以20萬元購買一對白耳狨猴的鄭姓男子緩起訴處分。圖／本報資料照

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