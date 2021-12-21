影／飛車行搶逃去南投不到一天被逮 沒錢交保慘遭羈押

朱姓男子遊手好閒、居無定所，日前因缺錢花用，隨機挑選落單女子上演飛車搶奪女子的包包，被害人當場摔倒在地，爬起追了一陣子發現追不上，立刻至鄰近派出所報案。警方獲報，調閱監視器鎖定朱男身分，隔日持票至他南投窩藏的住處逮人，依搶奪、竊盜罪嫌送辦；檢方訊後諭令3萬元交保，殊不知他籌不到錢，慘遭羈押。

警方調查，朱男（42歲）有毒品、強奪等前科，本月15日早上8點半，騎著從淡水偷來的機車在板橋小巷弄間閒晃，隨機挑選落單的潘姓女子當街行搶，搶走她的包包後騎車揚長而去。

朱男飛車強奪後，先將贓車丟棄在附近超商門口，接著把包包內皮夾裡的現金取走，隨手遺棄包包與皮夾，拿走1000元現金便展開逃亡計畫。朱男棄車後，徒步至鄰近捷運站，搭捷運去台北車站，再搭火車到台中，最後逃去前女友家的南投住處躲藏。

海山警分局獲報，火速調閱監視器釐清犯嫌動向，知悉朱男在南投窩藏，向新北地檢署申請拘票，16日晚上近7點登門逮人。朱男警詢時坦承缺錢花用，只好用老方法搶錢，但不知道自己「怎麼只偷到1000塊」。

警方依強奪、竊盜等罪嫌，將朱男移送新北地檢署；檢方訊後諭令3萬元交保，怎料他無錢交保、又因居無定所，遭到檢方聲押，法官最後裁押。