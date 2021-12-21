聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／飛車行搶逃去南投不到一天被逮 沒錢交保慘遭羈押
朱姓男子遊手好閒、居無定所，日前因缺錢花用，隨機挑選落單女子上演飛車搶奪女子的包包，被害人當場摔倒在地，爬起追了一陣子發現追不上，立刻至鄰近派出所報案。警方獲報，調閱監視器鎖定朱男身分，隔日持票至他南投窩藏的住處逮人，依搶奪、竊盜罪嫌送辦；檢方訊後諭令3萬元交保，殊不知他籌不到錢，慘遭羈押。
警方調查，朱男（42歲）有毒品、強奪等前科，本月15日早上8點半，騎著從淡水偷來的機車在板橋小巷弄間閒晃，隨機挑選落單的潘姓女子當街行搶，搶走她的包包後騎車揚長而去。
朱男飛車強奪後，先將贓車丟棄在附近超商門口，接著把包包內皮夾裡的現金取走，隨手遺棄包包與皮夾，拿走1000元現金便展開逃亡計畫。朱男棄車後，徒步至鄰近捷運站，搭捷運去台北車站，再搭火車到台中，最後逃去前女友家的南投住處躲藏。
海山警分局獲報，火速調閱監視器釐清犯嫌動向，知悉朱男在南投窩藏，向新北地檢署申請拘票，16日晚上近7點登門逮人。朱男警詢時坦承缺錢花用，只好用老方法搶錢，但不知道自己「怎麼只偷到1000塊」。
警方依強奪、竊盜等罪嫌，將朱男移送新北地檢署；檢方訊後諭令3萬元交保，怎料他無錢交保、又因居無定所，遭到檢方聲押，法官最後裁押。
潘女包包內的財物，包含Iphone7手機、身份證、健保卡、信用卡、住家鑰匙等均失而復得，對於海山警方的辦案效率感激不已。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言