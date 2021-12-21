房東兩樓間加蓋「隔17房」出租 她回家才發現家裡要被拆

嘉義中正大學旁建物林立，神農路上1棟學生出租公寓，因廖姓房東將兩棟樓間防火空間連結後，整併成17間套房出租，並在6樓加蓋遭人檢舉違建，縣府經濟發展處今派員前往拆除，先破壞防火空間致不堪使用，但承諾頂樓加蓋部分延至明年2月，由房東自行拆除。

6樓丁姓女房客在附近工作，今天早上才接獲房間要被拆除的消息，她說事前毫不知情，當初入住時知道是加蓋，但不知道是違建，房租每年約6萬元，租約明年6月24日到期，會再與房東協商租金和賠償事宜。

縣府經發處表示，改棟建物去年遭人檢舉違章建物，派員檢視後發現房東在未經許可下，將兩棟建築物間防火空間增建並整併成套房出租，6樓也違法加蓋，嚴重影響逃生安全。

經發處表示，今年12月10日曾函文廖姓房東，信中表明今上午將拆除建物違建部分，並在該建物明顯處張貼拆除公告。

廖姓房東坦言接獲通知，但表示有跟相關單位反映時間急迫，希望能延後拆遷日期，卻未獲對方回應。經發處說，此次拆除工程僅先破壞防火空間違建部分，因6樓住戶尚未撤離，將由房東自行拆除，期限至明年2月底，費用將向房東索取。

廖姓房東表示，願承擔所有責任，後續租金和押金也會如實還給受害房客，估計損失近300萬。