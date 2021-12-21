男子欠二十萬元罰鍰不繳 現場催繳後一周內辦理分期

新竹一名男子去年間因多次無照騎車、闖紅燈、拒絕酒測遭新竹區監理所裁罰，累計的罰鍰總金額超過20萬元。但該男無視催繳通知單，也無薪資債權可供扣押，加上男子沒居住在戶籍地，以致執行困難，所幸行政執行署新竹分署人員向該男戶籍地的屋主曉以大義，終於在一周後男子到新竹分署報到，並辦理分期繳納。

新竹分署指出，該男因多次無照騎機車遭新竹區監理所裁處多筆9000元罰緩，還有一次闖紅燈遭罰2700元，最大的一筆則是拒絕酒測被開罰18萬元，累計的罰鍰總金額超過20萬元。

該男子收受罰單後，均未於期限內繳納罰鍰，新竹區監理所即移送行政執行署新竹分署強制執行，新竹分署受理後，即寄發傳繳通知單催繳，但男子仍未繳納罰鍰，也沒有遵期到場，經調查該男財務狀況，發現其健保投保在公所，無從對該男的薪資債權進行扣押，也沒有存款可供執行。

新竹分署表示，為促使該男子繳納罰鍰，新竹分署派員前往男子戶籍地進行現場催繳，到場發現男子僅在該地址設籍，並未實際居住。執行署人員只好對屋主進行道德勸說，告知勿將住所地址借予他人設籍，並請屋主確實轉達該男盡速出面處理罰鍰。

一周後，該男果真到新竹分署報到，並辦理分期繳納，新竹分署審酌其經濟狀況、工作能力及收入，同意讓男子分三期繳納罰鍰，對方當天就繳納7萬元，其餘罰鍰將於明年2月底前繳清。該男子到場時稱，他並非故意拒絕酒測，只是酒測當時無法吹出酒測值，卻還是被裁罰。