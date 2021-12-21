憲法訴訟法新制明年上路！預計半年內案件如雪片般湧現

大法官解釋將走入歷史，明年1月4日起憲法訴訟法上路，會由大法官組成的憲法法庭，取代現有的大法官會議，另以判決取代熟悉的大法官解釋。新舊制最大差別在於除審查法規範是否違憲外，未來也可以審查確定終局裁判是否違憲，被外界質疑為「第四審」。

司法院大法官書記處長許辰舟指出，憲法訴訟法新制參考德國引進裁判憲法審查制度，將確定判決納入審查客體，民眾收到確定判決後6個月內可聲請憲法訴訟，而憲法法庭也可以直接廢棄原確定判決，發回管轄法院。

他說，根據德國聯邦憲法法院憲法訴願案件統計，成功率為2％以下，憲法訴訟法裁判審查制度不是設計來救濟冤案，也不是第四審，而是一種特殊的憲法救濟制度，給予民眾無缺漏的基本權保障。

他說，憲法訴訟法上路後半年內，可預期案件量會大增，因新制免裁判費低門檻，聲請案件時沒有強制律師代理，也沒有相關濫訴的規定，另在新舊法交替之際，若確定判決於明年1月3日前送達，民眾可在同年7月4日前提起的「末班車」條款。

根據統計，新制上路前，如今仍繫屬於大法官的聲請未結案件為384件；許辰舟說，大法官正積極結案，年底之前可望降至300件以下，憲法訴訟法上路後，其餘未結案件仍會依司法院大法官審理案件法來決定是否受理，若受理審查後會依新法作出裁判。

許辰舟指出，聲請憲法法庭裁判不一定要委任律師，但言詞辯論時必須委任律師代理；憲法法庭書狀也有固定規範，提升訴訟效率，民眾聲請

聲請憲法法庭裁判，除遞紙本書狀外，也可以司法院電子訴訟文書服務平台傳送電子書狀。