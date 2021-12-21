角頭「要命小方」方敏懿之子常偉政逃3年 買午餐落網

台中市豐原警分局員警昨天在大肚區，逮捕通緝犯常偉政。圖／民眾提供 中部角頭綽號「要命小方」方敏懿因犯下擄人勒贖案被判刑17年6月，其子26歲常偉政曾涉及組詐騙集團和詐欺黑吃黑糾紛，被綁架勒贖，反成肉票14小時後獲釋，常偉政涉及多案被地檢署通緝，已逃亡3年，台中豐原警方昨天在大肚逮捕他時，他心知總有一天會被逮捕，只淡淡說「早晚要面對」，警方今天將他移送地檢署歸案。

據指出，方敏懿（42歲）擁槍自重，組暴力集團到處逞兇鬥狠涉犯擄人勒贖、強盜等重罪，是中部角頭，犯下擄人勒贖案被判刑。

方敏懿之子常偉政，18歲時就組詐欺集團，專騙中國人，自稱是「為了台灣的經濟繁榮」，他曾欠蔡姓男子50萬賭債避不見面，又安排車手黑吃黑侵吞綽號「豹子」的涂姓男子450萬元不處理，二男涉嫌夥同8人，2017年1月28日深夜，在台中市五權西路二段中油加油站前，押走常偉政，並向親友勒贖500萬元，常被拘禁汽車旅館14小時後獲釋。

常偉政近年來陸續犯下傷害、妨害自由、詐欺等4件刑案，台中和台南地檢署通緝中，他逃亡期間居無定所，躲避警方追查，不斷更換租屋地點；台中市豐原警分局查出他租屋中市北區，昨天下午趁他載女友到大肚區一家自助餐店買午餐時，當場逮捕，他愣了一下，情緒平和說：「早晚要面對」。