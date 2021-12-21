怨醫師夫家暴愛約砲 妻趁午休潑油縱火燒傷他判7年刑

林姓婦人自認受家暴，與林姓醫師丈夫談離婚、子女監護談不攏，趁林午休時朝他潑灑汽油並點燃酒精燈，林被燒達身體表面積40％三度燒傷，一度命危。台北地方法院依殺人未遂等罪判林婦8年徒刑，台灣高等法院認為本件不構成放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，撤銷改判為7年徒刑。

林姓婦人與丈夫同住台北市大安區，她向丈夫請求離婚被拒，2018年10月19日上午11點多，到大同區購買工業酒精，再騎車到信義路4段加油站買汽油。下午1時，她趁丈夫睡覺時，將汽油潑灑在丈夫身上，趨近引燃，致丈夫全身著火。

丈夫突遭火吻，從夢中驚醒，自行撲滅火勢，但臉部、頸部、前胸、雙上肢及雙下肢都被燒傷。他被送進台大醫院加護病房救治，還一度發出病危通知書，檢警偵辦，將林婦起訴。

北院調查，林婦與丈夫2016年10月經由網路認識、交往，2017年5月時林婦懷孕，8月兩人登記結婚，但婚後相處不融洽。林婦2018年四度通報遭到家暴，曾被庇護、安置，但不曾提告或聲請保護令。

一審判決指出，林婦常與丈夫因交友發生爭執，林婦懷孕期間，曾感染乙型鏈球菌，懷疑丈夫在外有不正常的交友關係；又，2018年10月林婦發現丈夫手機有約砲廣告，可見夫妻長期關係緊張。

一審判後林婦上訴，她主張因精神疾患才會做出這些事來。經台中榮民總醫院精神鑑定，認為她犯案時充分具備辨識能力，並無欠缺或能力顯著降低的情形。

公訴檢察官也認為林婦同時構成刑法「放火燒燬現供人使用之住宅罪」，不過從現場來看，燒黑的只有寢具、牆面，加上林婦未將剩餘的酒精、汽油潑灑屋內，還即下樓請鄰居報警，又回住處將8月大的幼子抱出，高院認為這部分不構成。

高院認為林婦沒有前科，她因對婚姻的期待、規畫與丈夫意見分歧嚴重，想離婚、單獨取得幼子的監護權又不成，因此拿汽油、酒精朝丈夫縱火，下手不輕。