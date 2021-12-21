欠債男攜鐮刀尋仇 債主球棒反擊敗陣遭砍致死

高雄戴姓男子和莊姓男子有債務糾紛，莊頻頻催討戴男債務，曾持球棒、電擊棒脅迫戴男下跪還錢，去年10月18日深夜10時許，戴男發現莊男跑到苓雅區某處大樓，帶著大砍刀尋仇，莊男持球棒反擊，卻因大動脈遭砍斷噴血，送醫急救不治，高雄地院依殺人罪判他徒刑13年。

判決指出，戴男（25歲）積欠莊男（33歲）債務，去年10月8日被莊男持球棒及電擊棒脅迫，逼他下跪還錢，整個過程還被莊男錄影存證；後來莊男得知戴男的蔡姓女友也有欠錢，藉故結識蔡女。

戴男不滿莊男頻頻討債，又藉故騷擾蔡姓女友人，去年10月18日深夜10時許，戴男發現莊男跑到蔡女家中，備妥一把大砍刀前往苓雅區的某棟大樓，莊男也知道戴男要來尋仇，在蔡女房內靜靜等候。

上樓後蔡女一開門，戴男就以粗話嗆莊男「「你去林北上班的所在登我，是在登三小」，隨即持大砍刀朝莊男揮去，雙方從屋內扭打到電梯門口，後來因莊男大動脈遭砍斷，血流不止敗下陣來，送醫急救後不治，案發後戴男鎮定離開大樓，留下錯愕的蔡女，警方獲報後，案發後10小時迅速逮到戴男。

戴男審理時坦承動手，但否認有要致莊男於死，戴男辯稱，莊男常常跑到她的工作地點騷擾，因為他曾被莊男欺負過，本來就會對他有所防備；而且是莊男先持球棒動手，他是為了反擊防衛，才會拿刀砍莊男。