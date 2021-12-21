台南男未走行人穿越路被撞死 肇事男大生二審仍判5月

台南市18歲鄭姓男大生今年元旦中午騎機車行經北區開元與前鋒路口，未即時發現王姓男子不依燈號規定行走人行道，貿然於紅燈時段徒步欲橫越交岔路口，鄭男見狀煞避不及撞擊王男致腦出血，送醫後不治，經鑑定王男為肇事主因，鄭男則是次因，一審判鄭男5月徒刑，檢方認他犯後迄今未賠償家屬且量刑過輕而上訴，二審則認原審認事用法及量刑均無不當，駁回上訴。

檢警調查，今年元旦中午12時13分，鄭騎機車，沿北區開元路由西往東方向行駛，駛至開元路與前鋒路交岔路口時，因疏於注意車前狀況，而未即時發現王男不依燈號及規定行走人行道，貿然於紅燈時段欲橫越該交岔路口，正在路口中停等，鄭男見狀煞避不及，前車頭撞擊王男，致王男受創傷性腦出血，旋即送往成大醫院急救，1月6日傷重不治。鄭男肇事後留在現場，向員警自首。

台南地院審酌，鄭男駕車本應遵守交通規則，竟疏未注意，肇致該交通事故發生，致使王男受有死亡嚴重結果，鄭男過失行為使王男家屬身心受到莫大痛苦，所為很不應該；惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，因與被害人家屬就賠償金額無共識，迄未達成和解或賠償。

經台南市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，王男徒步穿越道路未行走行人穿越道，於路口中停等，阻礙交通，為肇事原因；鄭男駕駛普通重型機車，未注意車前狀況，同為肇事原因。王男家屬提起刑事附帶民事官司，一審判鄭男5月，可易科罰金。

檢方認鄭男犯後迄今未賠償死者家屬難認犯後態度良好，原審量刑過輕，無法達到警惕被告目的，也難契合全體家屬的法律情感為由，提起上訴。

二審合議庭再送請台南市車輛行車事故鑑定委員會覆議，認王男徒步，紅燈時段進入路口，穿越道路未行走行人穿越道，於路口中停等，阻礙交通，為肇事主因；鄭男駕駛普通重型機車，未注意車前狀況，則為肇事次因。

合議庭認為，案發地點右側相距27公尺處設有行人天橋，左側相距84.4公尺處畫有行人穿越道，案發時王男未依燈號及經由附近100公尺內的人行天橋或行人穿越道穿越馬路，逕自於紅燈時段，徒步進入開元與前鋒路交岔路口欲橫越馬路，而站在路中停等，阻礙交通；堪認王男為肇事主因，鄭男僅為肇事次因。