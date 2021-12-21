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男假釋戴電子腳鐐每日酒測仍酒駕撞死狗 檢火速送回監

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

台東縣李姓男子4年前因強制猥褻、妨害自由罪，判刑3年8個月入獄，因有酒癮又是性侵害高風險個案，李今年10月底假釋出獄，依規定須戴電子腳鐐、限制住居、每天酒測，但李本月7日起連續1周違規夜間外出、飲酒，台東地檢署16日立即撤銷假釋、無縫銜接，將他送回監獄繼續服刑。

24歲李姓男子長期有酒癮問題，4年前因酒後與人衝突，持刀對情侶強制猥褻、妨害自由，被判刑3年8個月，入獄服刑近3年後，今年10月底因符合假釋資格，裁定可假釋付保護管束，但因李男有酒癮症又是性侵害高風險個案，假釋期依規定須帶電子腳鐐、酒測、限制住居。

台東地檢署指出，依規定李男晚上10點宵禁，必須回到規定住所，隔天早上才能外出，而且李男每晚9點30分，必須先到轄區派出所酒測再回家，不料李男自12月7日起至14日，多次夜間飲酒、未通過酒測，還曾被發現多次夜間10點後外出，本月9日上午還酒駕騎車撞死狗，11日到派出所酒測再度被驗出飲酒。

台東地檢署表示，經確認李男多次嚴重違規、不聽勸，立即撤銷假釋，隨即在16日完成程序，以無縫銜接撤銷機制，將李姓男子送回監獄繼續服刑，避免造成社會治安疑慮。

台東李姓男 假釋期間，戴電子腳鐐、每日酒測仍多次違規，台東地檢署立即撤銷假釋，送他回監獄。示意圖／報系資料照片
台東李姓男 假釋期間，戴電子腳鐐、每日酒測仍多次違規，台東地檢署立即撤銷假釋，送他回監獄。示意圖／報系資料照片

假釋 酒駕

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