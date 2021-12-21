資通犯罪猖獗 高檢署點出這6大特性讓查緝變艱鉅

資通犯罪已成我國最猖獗、隱晦和暴利的犯罪型態，台灣高等檢察署今舉行第二辦公室啟用暨查緝資通犯罪督導中心揭牌，檢察官吳慧蘭指出，資通犯罪具有隱匿、智慧、犯罪成本及障礙低、犯罪客體多樣、結果廣泛、行為跨區六項特性，查緝難度高。

法務部長蔡清祥今在揭牌儀式上表示，高檢署本來就設有國安、金融專組，現在再劍及履及地查緝資通犯罪。資通犯罪包含網路犯罪、電信詐騙、假訊息以及最近大家關注的深偽照片，專組的成立可結合一、二審檢察官查辦，不只往上追，還可以「往橫的追」，發揮整合的力量。

檢察官吳慧蘭指出，查緝資通犯罪督導中心今年8月成立後，已加強與網路社群媒體平台的溝通協調，也推動「聲請法院扣押域名並執行DNS RPZ（停止解析）」，制定了跨境詐欺集團溯源斷根、跨境網路犯罪大數據查緝計畫，也採取預防資通犯罪的行政措施。

其中，法務部已將現行可供調取的Google、Line、Facebook的請求書置於法務部單一窗口，高檢署與法務部並規劃條列相關請求的注意事項置於單一窗口，以利檢察官調取資料，並與法務部規劃向其他網路社群媒體平台調取資料。

今年8月18日高檢署檢察官邢泰釗也核定推動「聲請法院扣押域名並執行DNS RPZ」計畫，希望建立法律架構及體系。本計畫的人員包括高檢署檢察官吳慧蘭、林彥良、朱婉綺、廖先志與嘉義地檢署檢察官陳昱奉，辦理的地檢署以台北、士林、新北、台中、高雄地檢署違反智慧財產權、兒童及少年性剝削等重大指標性案件為主。

目前新北檢有1件聲請域名扣押的案件，台中地檢也有1件將聲請。

針對詐欺案件，過去的主力都放在基層的詐欺集團成員，例如車手和販賣帳戶的人頭，案件量非常大，但案件數卻沒有下降。吳慧蘭表示，檢方重新擬定跨境詐欺集團溯源斷根計畫方針，第一是編列專責人員，第二是跨轄協同辦案，第三則是輔助作為；輔助作為包括研議本土被害人罪贓返還機制等。