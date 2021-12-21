佯稱妹妹流產奶奶生病 桃園女1年內狠詐單純男141萬

桃園許姓女子利用感情詐騙，見林姓男子個性單純向他聲稱妹妹流產、奶奶生病等話術騙錢，且自己明明和男友同居，還讓林以為彼此是交往中情侶，舉凡生活吃食、購買衣服都叫他刷卡，林短短1年內就遭許掏空高達141萬多元，最後驚覺都是一場空，檢方偵結依詐欺罪嫌起訴許女。

檢警調查，許女（27歲）已有男友但缺錢花用，利用單身男性急盼找到女朋友的感情上弱點，前年2月起開始向林姓男子攀談，先是謊稱自己車禍需要理賠金，由對方直接轉帳6萬元到她的戶頭內，沒多久又稱奶奶生病、需要繳納學貸等，向林要了好幾萬元。

許女食髓知味，接著又繼續騙說自己是僑生學貸費用非常高，且妹妹因為流產、離癌，除需要化療藥物、中藥調理外還得請看護等，又謊稱家人長期旅居國外經濟出狀況，因墊付來回機票、旅費等理由不斷向林男索討金錢。

除此之外，許又隱瞞自己已經有男友還同居，繼續向林佯裝交往為情侶，並表示上班的地方沒有她喜歡吃的東西，要求幫她星巴克蛋糕、鬆餅，金沙等物，還有多次購買高價衣服、健康食品等生活所需，都叫林男幫她刷卡付錢。

結果許前前後後1年內就被許騙了100多次，累計受害金額更是高達141萬多元，因後來發現許女跟本有男友再利用他才報警提告。