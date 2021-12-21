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西班牙男居檢期間下樓挨罰 分期繳清10萬元罰鍰

中央社 / 台北21日電

行政執行署士林分署今天說，一名西班牙籍男子居家檢疫期間2度幫忙搬東西下樓，遭開罰10萬元，事發後還一度出境。經執行人員勸說，男子辦理分期繳納，已於日前全數繳清。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿指出，西班牙籍男子誤認居家檢疫期間仍可在建築物內活動，2度幫妻子提重物搭電梯至地下停車場，遭台北市政府衛生局裁罰新台幣10萬元。

案經衛生局於今年1月移送士林分署，執行人員發現西班牙籍男子已離境，只剩台灣籍妻子與新生子女還在台灣；男子的妻子表示，丈夫因父母在歐洲染疫，才趕回西班牙協助照顧，絕非惡意違反防疫規定還離境。

執行人員得知，西班牙籍男子的妻子無經濟收入，無法一次清償全部罰鍰，經西班牙籍男子的妻子居間積極勸說並分析利害關係，男子同意辦理分期繳納，本案終能於本月全數繳納完畢。

新聞稿並指出，執行人員現場執行時還贈送新生兒點心等嬰兒食品，鼓勵義務人配偶要好好照顧自己與新生子女，如今西班牙籍男子因父母康復而已返台與配偶子女再度團聚，全案圓滿落幕。

西班牙 居家檢疫

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