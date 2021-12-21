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航空城區段徵收土地案 居民訴請法院聲請釋憲

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

內政部去年核准桃園航空城區段徵收土地，多名被徵收戶不服，提告主張土地徵收缺乏公益性、必要性，且有違法情事及違憲之虞，請求撤銷徵收處分，並於今上午開庭前在台北高等行政法院開記者會，訴請合議庭裁定停止訴訟、聲請釋憲。

本件緣於，需用土地人的桃園巿政府及交通部民航局規劃並通過桃園航空城機場園區及附近地區第一期區段徵收開發案，後來由內政部於去年6月間核准區段徵收土地；被徵收戶不服內政部核准，提起訴願，今年5月下旬遭行政院駁回，7月22日提行政訴訟。

律師熊依翎表示，「區段徵收」制度持續在台灣各地引起爭議，因區段徵收對於人民財產權跟居住自由是完全剝奪，且具有移轉人民財產權予其他私人的非公用性質，並不具備「極重要的公益目的」。

而我國抵價地式區徵容許主管機關為土地開發的目的，徵收公共設施用地及公益事業所必須者以外的土地，供作籌集開發建設經費的使用，已嚴重違反比例原則外，更將不特定多數人為受益者的公共建設成本，強迫特定的被徵收戶承擔，而嚴重違反公平負擔等，區段徵收制度顯與憲法第7條所保障平等權、第15條生存權、工作權、財產權以及第23條比例原則明顯有違。

在航空城開發案中更能凸顯上述的種種問題，僅僅為了興建機場第三跑道，卻連帶徵收2599公頃的私人土地，其面積之大、查估作業之繁複，更迫使民航局及桃園市政府將土地與地上物分開徵收，也嚴重侵害土地所有權人請求補償的權利。

熊依翎說，期待法院可裁定停止訴訟，為爭論已久的區段徵收制度聲請釋憲，讓違憲的區段徵收制度能夠被廢止，使各地受區徵所擾的居民能盡早回歸原本平靜的生活。

台灣人權促進會副秘書長余宜家指出，航空城都市計畫範圍反反覆覆，在第三跑道等公共設施開發方式、區位無調整情況下，部分徵收區曾剔除徵收又再度納入範圍，顯示很多區域根本欠缺徵收必要性。

漁港路原告居民代表呂學信說，他們社區位在漁港路兩側，多年來皆不在航空城計畫範圍內，卻在鄰近地區居民北上陳情想納入徵收後，在最後一刻遭強行納入。

呂學信質疑，多年來的航空城開發，機場第三跑道的位置、機場相關設施設置都無改變，因此早期評估無需使用他們的土地，後來卻僅因別人私利而遭徵收，完全不合理。呂學信重申，他居住的漁港路雜貨店，是接手父親的經營，將持續保護家園，拒絕被被徵收。

內政部去年核准桃園航空城區段徵收土地，多名被徵收戶不服，提告主張土地徵收缺乏公益性、必要性，且有違法情事及違憲之虞，請求撤銷徵收處分。圖／台權會提供
內政部去年核准桃園航空城區段徵收土地，多名被徵收戶不服，提告主張土地徵收缺乏公益性、必要性，且有違法情事及違憲之虞，請求撤銷徵收處分。圖／台權會提供

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