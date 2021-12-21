她慘被圖釘釘頭、鋸齒鐵夾性侵 變態男女凶嫌判刑定讞

王姓女子懷疑女性友人偷走家中200萬元，夥同陳姓男子將她拐到KTV凌虐；王女除拿酒瓶砸後腦、用圖釘釘她頭，兩人還拍攝女子裸照，並用鋸齒狀鐵夾性侵。一審依攜帶凶器強制性交而凌虐罪，判王女4年4月徒刑、陳男4年徒刑，二審改依強盜強制性交罪判王女和陳各5年6月、5年2月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

王女因懷疑被害人偷走200萬元現金，2019年11月14日發簡訊給被害人，佯稱陳男的母親找不到他，想找兒子的朋友幫忙，約出被害人後，騙到新莊一家KTV包廂。

被害人一進到包廂，手機就被搶走，接著被狂毆、遭麥克風電源線和膠帶綑綁四肢，連嘴巴也被封住。雖然她否認偷錢，王女卻拿瓶砸她後腦，還用力把圖釘壓進她的頭裡，陳還提議用夾冰塊的鐵夾插她下體。被害人不只下體被鐵夾插入，還被逼自己插。

女子遭凌虐性侵，被強拍裸照，陳男和王女逼她簽500萬元本票，並威脅「不簽就把妳手砍斷」、「還不出500萬元就把裸照傳出去」。被害人簽下本票後，又被逼著拿出50萬元現金換自由，直到翌日兩惡煞累到睡著，她才有機會向朋友求救。

一審認為王女和陳用鐵夾性侵被害人極盡羞辱之能事，根本是變態的凌虐，考量被害人已獲賠償並選擇原諒，依法減刑，攜帶凶器強制性交而凌虐罪，判王女4年4月徒刑、陳4年徒刑。

案件上訴，二審認為王女和陳只因和被害人互動、情感生隙，就帶著西瓜刀設局凌虐、性侵，手法殘忍，還逼人簽500萬元本票，不只讓被害人人格尊嚴承受無比恥辱，身心也感到恐懼，應該要嚴懲，考量兩名被告已經全數給付賠償金，被害人到庭也為兩人說情，雖然他們坦承加重強制性交但否認強盜，加重改判王女5年6月、陳5年2月徒刑。