躲廚房想查尪外遇被發現 7旬婦持砧板砸死夫被判8年半
72歲陳姓婦人懷疑已分居的丈夫外遇，去年底發生口角後，拿著木砧板重擊丈夫頭、頸、腹等部位，導致他重傷致死，案發後陳婦還變裝離開住處，當晚才在女兒陪同下自首。屏東地方法院審結，依殺人罪判她徒刑8年半，高雄高分院今宣判，維持一審原判決，可上訴。
判決指出，陳婦因長年懷疑71歲丈夫劉男外遇，兩人因此常常發生爭吵，前年10月31日上午11時許，陳婦趁劉男外出，跑到他的租屋處查看外遇證據，發現屋內沒人後離開，但隔20分鐘又跑回租屋處內，正巧碰到劉男回來，陳婦擔心行蹤曝光，躲在廚房內伺機等劉男外出再離開。
後來劉男走到廚房，發現躲在裡面的陳婦，兩人一言不和起口角爭執，劉男拿著木砧板追著陳婦，後來因年老無力讓砧板掉落地上，陳婦趁機撿起砧板，往劉男的頭、頸、胸、腹砸去，造成劉男全身多處骨折，倒臥血泊中。
但陳婦見劉男重傷，不僅不通報送醫，還變裝換成白色長袖外套，戴淺色帽，攜大包塑膠袋離去。直到當晚才在女兒陪同下到屏東分局自首。陳女被依家暴殺人罪嫌移送並由屏東地檢署起訴。
屏東地方法院審理時，法官審酌陳婦有精神病史、動機、犯案計畫及案發經過，再參酌屏安醫院精神鑑定結果，認為陳婦犯案時，精神障礙已致辨識行為違法能力減低，且符合自首要件，依法減輕其刑，量處有期徒刑8年6月。今高雄高分院二審宣判，維持一審8年6月刑度。可上訴。
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