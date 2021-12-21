快訊

大巨蛋發生工安事件！工人B2墜落B4 左腿變形急送醫

瑞典「滋事型」藝術家？令人討厭的維爾斯的一生

躲廚房想查尪外遇被發現 7旬婦持砧板砸死夫被判8年半

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

72歲陳姓婦人懷疑已分居的丈夫外遇，去年底發生口角後，拿著木砧板重擊丈夫頭、頸、腹等部位，導致他重傷致死，案發後陳婦還變裝離開住處，當晚才在女兒陪同下自首屏東地方法院審結，依殺人罪判她徒刑8年半，高雄高分院今宣判，維持一審原判決，可上訴。

判決指出，陳婦因長年懷疑71歲丈夫劉男外遇，兩人因此常常發生爭吵，前年10月31日上午11時許，陳婦趁劉男外出，跑到他的租屋處查看外遇證據，發現屋內沒人後離開，但隔20分鐘又跑回租屋處內，正巧碰到劉男回來，陳婦擔心行蹤曝光，躲在廚房內伺機等劉男外出再離開。

後來劉男走到廚房，發現躲在裡面的陳婦，兩人一言不和起口角爭執，劉男拿著木砧板追著陳婦，後來因年老無力讓砧板掉落地上，陳婦趁機撿起砧板，往劉男的頭、頸、胸、腹砸去，造成劉男全身多處骨折，倒臥血泊中。

但陳婦見劉男重傷，不僅不通報送醫，還變裝換成白色長袖外套，戴淺色帽，攜大包塑膠袋離去。直到當晚才在女兒陪同下到屏東分局自首。陳女被依家暴殺人罪嫌移送並由屏東地檢署起訴。

屏東地方法院審理時，法官審酌陳婦有精神病史、動機、犯案計畫及案發經過，再參酌屏安醫院精神鑑定結果，認為陳婦犯案時，精神障礙已致辨識行為違法能力減低，且符合自首要件，依法減輕其刑，量處有期徒刑8年6月。今高雄高分院二審宣判，維持一審8年6月刑度。可上訴。

陳姓婦人持砧板砸死丈夫，被判有期徒刑8年6月。砧板示意圖。本報資料照片
陳姓婦人持砧板砸死丈夫，被判有期徒刑8年6月。砧板示意圖。本報資料照片

屏東 外遇 自首 殺人

延伸閱讀

台灣哪個名人外遇後「成功洗白」？ 網友一致點名「他」

老公帶「扶正」小三住進她家 人妻打官司討房贏了！

養豬戶欠百萬賭債用「肉償」 侵占卜蜂293頭豬被判10月

桃園男疑妻外遇痛下殺手 對折屍體塞進桶伴屍16小時才自首

相關新聞

抗議中天換照淪綠色打手 社工輕判後嗆NCC：對人民濫訴

男子田山盛國不滿中天新聞台換照失敗，認為NCC淪為綠色執政打手，打電話恐嚇委員並對機關旗幟噴漆抗議，一審依恐嚇、毀損罪判...

柯文哲兒被詐15萬追不回錢 網友狂酸柯粉做這事

台北市長柯文哲的兒子日前在網路購書，卻遭詐騙集團騙取15萬多元，警方已逮捕涉案車手2人，外界質疑，詐騙案一周破案，是否被...

躲廚房想查尪外遇被發現 7旬婦持砧板砸死夫被判8年半

72歲陳姓婦人懷疑已分居的丈夫外遇，去年底發生口角後，拿著木砧板重擊丈夫頭、頸、腹等部位，導致他重傷致死，案發後陳婦還變...

桃園女監貝齒護苗計畫 助隨母入監幼童健全發展

台灣共有36位女性收容人攜帶3歲以下子女入監服刑，其中桃園龍潭區法務部矯正署桃園女子監獄就有16位，有鑑於年幼孩童普遍有...

控陳菊挪用氣爆善款 曾銘宗、許淑華、陳麗娜獲不起訴

國民黨立委曾銘宗、許淑華及高雄市議員陳麗娜，質疑總統府陳菊秘書長於高雄市長任內挪用氣爆善款。陳菊對3人提出妨害名譽告訴。...

機車置物箱內1000元被偷 女兒報警抓賊竟母所為

台南市59歲洪姓婦人有多次竊盜前科，在善化、麻豆等闖禍不斷而被送辦，今年3月25日上午9時徒手打開女兒機車後置物箱，偷走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。