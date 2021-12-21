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桃園女監貝齒護苗計畫 助隨母入監幼童健全發展

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

法務部長蔡清祥表示，貝齒護苗試行計畫，提供專業口腔診療、保健服務，未來將擴大照顧台中及高雄女子監獄的嬰幼兒。記者翁唯真／攝影
法務部長蔡清祥表示，貝齒護苗試行計畫，提供專業口腔診療、保健服務，未來將擴大照顧台中及高雄女子監獄的嬰幼兒。記者翁唯真／攝影
台灣共有36位女性收容人攜帶3歲以下子女入監服刑，其中桃園龍潭區法務部矯正署桃園女子監獄就有16位，有鑑於年幼孩童普遍有齲齒及營養問題，台灣更生保護會於今年5月起於桃園女子監獄，辦理「貝齒護苗」試行計畫，提供專業口腔診療、保健服務，未來將擴大照顧台中及高雄女子監獄的嬰幼兒。

法務部長蔡清祥表示，法務部推出「援助家庭」政策，主要協助解決收容人及更生人家庭困難，讓家庭成為支持的力量。貝齒護苗精神在於協助整個家庭，藉由親情的力量，讓這些受刑人改悔向上，希望社會大眾給他們機會、接納他們，協助過正常生活，讓他們有機會回到社會並貢獻自己專長。

高檢署檢察長兼台灣更生保護會董事長邢泰釗指出，貝齒護苗計畫是透過專業牙醫師，定期入監保健嬰幼兒的牙齒，同時也提供貧寒受刑人嬰幼兒物資補助，減緩其經濟壓力。在監所的小朋友是國家未來的主人翁，希望他們有一個健康的身體及健全的身心，將來能順利融入社會，並帶給社會正向的發展。

蔡清祥說，桃園女監有聘請全職專任保育員、開辦親子教育課程、開辦幼兒專科門診、結合社區提供玩具、幼兒健檢及定期疫苗施打、過年送新衣、1歲6月以上幼童每月監外戶外教學、2歲以上幼童日間外出就學等，讓這些孩子能持續和社區接觸，有健全的人格發展，希望各界能共襄盛舉，一起關懷這群孩子。

高檢署檢察長兼台灣更生保護會董事長邢泰釗指出，貝齒護苗計畫是透過專業牙醫師，定期入監保健嬰幼兒的牙齒。記者翁唯真／攝影
高檢署檢察長兼台灣更生保護會董事長邢泰釗指出，貝齒護苗計畫是透過專業牙醫師，定期入監保健嬰幼兒的牙齒。記者翁唯真／攝影

桃園 法務部 監獄

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