抗議中天換照淪綠色打手 社工輕判後嗆NCC：對人民濫訴

男子田山盛國不滿中天新聞台換照失敗，認為NCC淪為綠色執政打手，打電話恐嚇委員並對機關旗幟噴漆抗議，一審依恐嚇、毀損罪判刑2月、罰金2000元；NCC不服提上訴，台北地方法院二審今天駁回上訴。全案確定。

41歲的田山盛國職業是社會工作者，主要負責弱勢族群的照顧、服務工作，今天出庭聽判後說，NCC利用國家資源與權利對民眾濫訴，造成司法資源的浪費。

檢方指控，田山盛國2020年11月19日打電話到NCC(國家通訊傳播委員會)委員任職的辦公室，對接電話的林姓職員稱「將採取行動，叫其他同事快跑」，之後扯下NCC的旗幟，噴漆抗議，嗆「NCC是綠色恐怖」等。

檢察官查辦時，一度認為田山盛國有刑事訴訟法羈押事由，聲請羈押，但被法官駁回聲請，檢方偵結依侮辱公署、恐嚇、毀損3罪起訴田。

法院開庭時，田山盛國舉2014年發生的「太陽花」學運為例證，辯稱攻占行政院都沒事，為何扯NCC旗幟卻有事；田稱，NCC將中天原本的52台頻道私相授受，他的行為應有阻卻違法的事由。

一審法官認為，田行為不當，但已認罪、表達悔意，依恐嚇公眾罪判刑2月，得易科罰金6萬元，再依毀損罪判他罰金2000元，即可。