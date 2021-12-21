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控陳菊挪用氣爆善款 曾銘宗、許淑華、陳麗娜獲不起訴
國民黨立委曾銘宗、許淑華及高雄市議員陳麗娜，質疑總統府陳菊秘書長於高雄市長任內挪用氣爆善款。陳菊對3人提出妨害名譽告訴。台北地檢署調查後，認為是3人是就可受公評之事的合理質疑與評論，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。
針對高雄氣爆善款遭濫用問題，許淑華等人於2019年9月間開記者會，指不只有氣爆善款拿去買文書用品、繳電話費、買媒體通路，更有些善款被拿去支援觀光局活動，甚至招待屏東縣觀光局人士前往大阪旅遊，痛批高雄善款竟然成了陳菊的「小金庫」。
陳菊則在臉書發文，強調高雄氣爆善款的核銷，是由市府內部及會計單位層層嚴格審核，再送往善款管理委員會審議，並經不同政黨執政時期的內政部、衛福部等中央單位查核，不能恣意挪用，更不是所謂她個人或市府的小金庫。
檢方調閱相關函文後，曾銘宗等3人依其身為民意代表監督時政職責，就本件高雄市政府可受公評施政措施所為質疑與評論，堪認尚屬是為公共利益而基於善意且非無稽，相關言論縱尖酸苛刻充滿批評意味而令人不快，仍難認符合妨害名譽構成要件。
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