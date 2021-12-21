控陳菊挪用氣爆善款 曾銘宗、許淑華、陳麗娜獲不起訴

國民黨立委曾銘宗、許淑華及高雄市議員陳麗娜，質疑總統府陳菊秘書長於高雄市長任內挪用氣爆善款。陳菊對3人提出妨害名譽告訴。台北地檢署調查後，認為是3人是就可受公評之事的合理質疑與評論，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

針對高雄氣爆善款遭濫用問題，許淑華等人於2019年9月間開記者會，指不只有氣爆善款拿去買文書用品、繳電話費、買媒體通路，更有些善款被拿去支援觀光局活動，甚至招待屏東縣觀光局人士前往大阪旅遊，痛批高雄善款竟然成了陳菊的「小金庫」。

陳菊則在臉書發文，強調高雄氣爆善款的核銷，是由市府內部及會計單位層層嚴格審核，再送往善款管理委員會審議，並經不同政黨執政時期的內政部、衛福部等中央單位查核，不能恣意挪用，更不是所謂她個人或市府的小金庫。