快訊

大巨蛋發生工安事件！工人B2墜落B4 左腿變形急送醫

瑞典「滋事型」藝術家？令人討厭的維爾斯的一生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

控陳菊挪用氣爆善款 曾銘宗、許淑華、陳麗娜獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國民黨立委曾銘宗許淑華及高雄市議員陳麗娜，質疑總統府陳菊秘書長於高雄市長任內挪用氣爆善款。陳菊對3人提出妨害名譽告訴。台北地檢署調查後，認為是3人是就可受公評之事的合理質疑與評論，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

針對高雄氣爆善款遭濫用問題，許淑華等人於2019年9月間開記者會，指不只有氣爆善款拿去買文書用品、繳電話費、買媒體通路，更有些善款被拿去支援觀光局活動，甚至招待屏東縣觀光局人士前往大阪旅遊，痛批高雄善款竟然成了陳菊的「小金庫」。

陳菊則在臉書發文，強調高雄氣爆善款的核銷，是由市府內部及會計單位層層嚴格審核，再送往善款管理委員會審議，並經不同政黨執政時期的內政部、衛福部等中央單位查核，不能恣意挪用，更不是所謂她個人或市府的小金庫。

檢方調閱相關函文後，曾銘宗等3人依其身為民意代表監督時政職責，就本件高雄市政府可受公評施政措施所為質疑與評論，堪認尚屬是為公共利益而基於善意且非無稽，相關言論縱尖酸苛刻充滿批評意味而令人不快，仍難認符合妨害名譽構成要件。

國民黨立委曾銘宗、許淑華及高雄市議員陳麗娜，質疑總統府陳菊秘書長於高雄市長任內挪用氣爆善款被告妨譽名譽，台北地檢署調查後，今給予3人不起訴處分。圖／本報資料照
國民黨立委曾銘宗、許淑華及高雄市議員陳麗娜，質疑總統府陳菊秘書長於高雄市長任內挪用氣爆善款被告妨譽名譽，台北地檢署調查後，今給予3人不起訴處分。圖／本報資料照

陳菊 氣爆 曾銘宗 許淑華 陳麗娜

延伸閱讀

影／顏寬恒炒米粉被搜索 許淑華痛批：民進黨奧步盡出

國民黨團總召爆秘書長級戰爭 曾銘宗表態有意回鍋角逐

交通部鐵路建設方案沒南投 許淑華怒：我們被忽略了

協調民調後黨中央仍要辦初選 許淑華：尊重黨提名機制

相關新聞

抗議中天換照淪綠色打手 社工輕判後嗆NCC：對人民濫訴

男子田山盛國不滿中天新聞台換照失敗，認為NCC淪為綠色執政打手，打電話恐嚇委員並對機關旗幟噴漆抗議，一審依恐嚇、毀損罪判...

桃園女監貝齒護苗計畫 助隨母入監幼童健全發展

台灣共有36位女性收容人攜帶3歲以下子女入監服刑，其中桃園龍潭區法務部矯正署桃園女子監獄就有16位，有鑑於年幼孩童普遍有...

控陳菊挪用氣爆善款 曾銘宗、許淑華、陳麗娜獲不起訴

國民黨立委曾銘宗、許淑華及高雄市議員陳麗娜，質疑總統府陳菊秘書長於高雄市長任內挪用氣爆善款。陳菊對3人提出妨害名譽告訴。...

機車置物箱內1000元被偷 女兒報警抓賊竟母所為

台南市59歲洪姓婦人有多次竊盜前科，在善化、麻豆等闖禍不斷而被送辦，今年3月25日上午9時徒手打開女兒機車後置物箱，偷走...

刑事局掃蕩非法機上盒「安博盒子」 破3機房逮11嫌

台灣安博公司涉非法傳輸影視著作，新北地檢署10月諭令黃嫌以新台幣5萬元交保。刑事局持續追緝國內竊訊機房及非法經銷商，8至...

舊豬舍水井抽水冒充山泉水 黑心商人判刑10月沒收549萬

彰化縣溪湖鎮巫姓加水站業者在溪湖鎮一處舊豬舍旁和鐵皮屋內的舊水井抽地下水，再以淨水設備處理後，以加水車送到各加水站販售，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。