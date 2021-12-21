機車置物箱內1000元被偷 女兒報警抓賊竟母所為

台南市59歲洪姓婦人有多次竊盜前科，在善化、麻豆等闖禍不斷而被送辦，今年3月25日上午9時徒手打開女兒機車後置物箱，偷走皮夾內1000元，經女兒報警，洪婦坦承偷錢，辯稱已歸還，但女兒否認母親歸還贓款。台南地院認洪婦犯竊盜罪，處罰金3000元，並追徵犯罪所得，可上訴。

據調查，洪婦光是今年3月至5月被送竊盜案件即有4件，包括賣場內偷沐浴乳補充包，或民眾放置機車上的觸控式電陶爐或手機等物，她辯稱，吃藥後精神不濟，順手拿物品。偷竊當下，不是被店員、民眾發現，報警處理。因此，經檢方聲請簡易判決等，陸續被判拘役10、50、25、40日，可易科罰金。

不僅如此，3月25日上午9時多，在善化區女兒住處，洪婦直接打開女兒機車後置物箱，從皮夾內偷走1000元，自以為神不知鬼不覺，被女兒發現後，報警處理。她坦承拿走女兒的1000元，辯稱已歸還1000元，女兒則否認，狀告法庭。