汽車水箱製造商涉內線交易「大拋股」 前董事長父女10萬元交保
汽車水箱製造商英瑞公司因投資策略失利，致公司財務出現問題，大陸楊州子公司陸續遭上游供應商控告未償還貨款，該訊息本應立即於公開資訊觀測站公告，但翁姓前董事長竟拖延至今年3月間才公告，指使家人大量出脫手中持股，涉嫌內線交易，他和女兒涉嫌違反證券交易法罪嫌，經台南地檢署檢察官各諭知10萬元交保，並限制出境出海。
調查局台南市調查處今年11月間，接獲金融監督管理委員會證券期貨局函送，汽車水箱製造商貝里斯商英瑞公司涉犯證券交易法特別背信、非常規交易及內線交易等情事。
檢調查出，上市英瑞公司今年6月間因找不到會計師願意簽證，加上獨立董事難產，遭台灣證券交易所停止買賣迄今，證交所根據其子公司會計資料分析發現，該公司於去年8月間出售揚州廣陵工業區廠房及土地部分款項人民幣1437萬餘元竟遲未收回，疑遭前翁姓董事長挪用償還其私人投資積欠債務。
另自去年6月間起，楊州子公司陸續遭上游供應商控告未償還貨款，該訊息本應立即於公開資訊觀測站公告，但翁竟拖延至今年3月間才公告，並指使家人大量出脫手中持股，涉嫌內線交易。
台南市調查處報請南檢檢察官指揮成立專案小組火速進行調查，12月16日兵分6路，搜索英瑞公司在台營運處所等，並傳喚9人到案說明。
檢察官漏夜偵訊後，認翁姓父女於2017年間開始，陸續因投資策略失利，加上去年又遭遇新冠肺炎疫情影響，導致公司財務出現問題，為償還銀行到期債務加上避免設定質押股票遭變賣而涉犯證券交易法犯嫌重大，無聲請羈押之必要，分別諭知10萬元交保並限制出境出海，專案小組將持續追查該公司有無其他掏空及脫產等情事，以保障投資大眾權益。
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