汽車水箱製造商涉內線交易「大拋股」 前董事長父女10萬元交保

汽車水箱製造商英瑞公司因投資策略失利，致公司財務出現問題，大陸楊州子公司陸續遭上游供應商控告未償還貨款，該訊息本應立即於公開資訊觀測站公告，但翁姓前董事長竟拖延至今年3月間才公告，指使家人大量出脫手中持股，涉嫌內線交易，他和女兒涉嫌違反證券交易法罪嫌，經台南地檢署檢察官各諭知10萬元交保，並限制出境出海。

調查局台南市調查處今年11月間，接獲金融監督管理委員會證券期貨局函送，汽車水箱製造商貝里斯商英瑞公司涉犯證券交易法特別背信、非常規交易及內線交易等情事。

檢調查出，上市英瑞公司今年6月間因找不到會計師願意簽證，加上獨立董事難產，遭台灣證券交易所停止買賣迄今，證交所根據其子公司會計資料分析發現，該公司於去年8月間出售揚州廣陵工業區廠房及土地部分款項人民幣1437萬餘元竟遲未收回，疑遭前翁姓董事長挪用償還其私人投資積欠債務。

另自去年6月間起，楊州子公司陸續遭上游供應商控告未償還貨款，該訊息本應立即於公開資訊觀測站公告，但翁竟拖延至今年3月間才公告，並指使家人大量出脫手中持股，涉嫌內線交易。

台南市調查處報請南檢檢察官指揮成立專案小組火速進行調查，12月16日兵分6路，搜索英瑞公司在台營運處所等，並傳喚9人到案說明。