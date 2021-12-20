平鎮停車場工程崩塌壓死人 涉案結構技師質疑鑑定程序有瑕疵

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程去年發生大崩塌，致1女工活活被壓死，結構技師洪維良、建築師張弘鼎和營造商陳昌鉉日前被依過失致死罪起訴，法院今續行準備程序；洪及辯護人稱原應由建築師、土木技師、結構技師等公會三方鑑定，最終卻僅由桃園市建築師公會執行，要求由第三方公正機關再次鑑定，但張、陳兩人的辯護則人反對，稱當初是在四方同意下才送鑑，辯論證據能力已失焦。

起訴書指出，去年4月30日下午工地崩塌，因張、洪結構設計計算錯誤，原地下2層頂版貫穿剪力承載面積應為68.97平方公尺，結構計算書竟然只有16.05平方公尺，不到規範面積的四分之一；陳應在施工前檢討契約書所附的結構計算書，對內容有施工困難或公共危險之虞者，應即時告知建築師、結構技師，但疏於未注意就直接施工。

洪維良延續上次準備庭說法，坦承設計載重「誤植」，但辯護人稱事發時市府交通局曾表示要由建築師、土木技師、結構技師等公會三方鑑定，去年5月6日開會時決議由桃園市建築師公會獨力完成，事發隔天5月1日交通局便已發函公會，懷疑「有人主導」；鑑定單位由交通局而非檢察官選任，偵查過程、相關會議未讓洪有機會陳述意見，鑑定委託及費用也非檢方發函委託，違反刑事訴訟程序，鑑定報告應不具證據能力，主張要由中華民國結構技師公會全國聯合會再次鑑定。

洪維良辯護團隊表示，洪曾發函建築師公會要求納入現場施工載重狀況、實際覆土厚度等，最後沒有列入，肇責也歸洪；反而日前自行委託台北市土木建築學會的鑑定報告，得出張、陳兩人是肇事主因的結論，可見確實有必要另覓公正機構鑑定。

張、陳辯護人則稱，當時鑑定計畫是由3名被告及檢察官四方同意下通過，鑑定時間也最接近案發現場，重新鑑定的精準度存疑，且不能因結果不利於己，就質疑報告的證據能力，已經失焦。